Giulio Raselli (ex UeD): “GF Vip mi ha escluso in extremis”/ “Silurato senza motivo!”

Giulio Raselli, ex “Uomini e Donne”, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News e andata in onda nel pomeriggio di lunedì 21 marzo 2022. Nella sua conversazione con i conduttori Francesco Fredella e Giovanni Antonacci, Raselli ha rivelato che avrebbe dovuto entrare al Grande Fratello Vip, ma “il giorno prima dell’ingresso sono stato escluso e non ho capito le motivazioni. Ero già in regime di isolamento, però per motivi di produzione che non conosco e che non sono stato a indagare, mi hanno detto di non presentarmi. Sono stato silurato… Mi è dispiaciuto più che altro perché avevo spostato quattro mesi di lavoro in previsione di una permanenza anche piuttosto lunga nella Casa”.

Il protagonista (in passato) del format di Maria De Filippi non ha tuttavia alzato bandiera bianca e ha ammesso che non abbandona qui la sua ambizione di entrare nel cast del reality show più seguito d’Italia: “Non mi sono arreso, ma sono convinto – non è presunzione – di poter fare bene. Quindi, sicuramente ci riproverò: il mio numero ce l’hanno, quindi…”.

GIULIO RASELLI: “CREDO CHE LE OCCASIONI RICAPITINO E SI RIPROPONGANO NEL TEMPO”

“Credo che le occasioni ricapitino e si ripropongano nel tempo, quindi io sono totalmente tranquillo”, ha affermato Giulio Raselli a “Trends&Celebrities” nel pomeriggio odierno, polemizzando contro il GF Vip che l’ha scartato all’ultimo minuto. Al medesimo programma ha preso parte anche Adriana Volpe, quest’anno opinionista del reality show targato Mediaset, che ha asserito di non essere informata circa le ragioni che hanno portato all’esclusione di Giulio Raselli dalla rosa dei concorrenti a novembre (sarebbe quindi entrato ad avventura già iniziata, ndr).

Tuttavia, gli ha ricordato un precedente fortunato: “Anche Soleil Sorge avrebbe dovuto fare il proprio ingresso nella Casa lo scorso anno, ma poi ha dovuto attendere fino a quest’anno… Guarda il successo che ha ottenuto! Si è già buttata pancia a terra su ‘La Pupa e il Secchione'”.











