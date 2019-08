Giulio Raselli nuovo tronista a Uomini e donne/ Video: “La rinascita dopo Giulia”

Il suo video di presentazione non poteva essere più intenso almeno per chi l’ha amato e lo ha seguito nella scorsa edizione. Lui è Giulio Raselli ed è ufficialmente il nuovo tronista di Uomini e donne. La prima registrazione del trono classico sta andando in scena oggi pomeriggio e le novità stanno arrivando poco alla volta direttamente dai profili ufficiali della trasmissione o da Witty tv. In molti avevano già capito che sarebbe andata a finire così e se in un primo momento lo abbiamo pensato dopo averlo visto alle prese con Sabrina, una delle fidanzate di Temptation Island, adesso lo abbiamo capito con il suo silenzio social. Anche per questa edizione i tronisti sono chiamati a mettere da parte i social, dirette e selfie e per un po’ i fan dovranno accontentarsi di vedere Giulio solo in tv, almeno da quando le puntate andranno in onda.

GIULIO RASELLI NUOVO TRONISTA DI UOMINI E DONNE?

Uomini e donne riparte da Giulio Raselli non senza polemiche. I fan del programma si sono riversati sui social in queste ore per dire la loro sulla scelta dei tronisti puntando il dito proprio contro Raffaella Mennoia che aveva promesso “volti nuovi” e poco social. Le polemiche si sprecano e in molti non avrebbero voluto vedere Giulio sul trono ma alla fine ha prevalso anche un po’ l’interesse di tenere ben saldo il pubblico, soprattutto quello che lo ha amato lo scorso anno non solo durante il suo percorso al fianco di Giulia Cavaglià ma anche dopo la non scelta. Il bel tronista ha reagito come un signore alla decisione di Giulia di non scegliere lui alla fine e l’affetto dei fan si è riversato sui social facendo schizzare di molte centinaia il numero di fan del corteggiatore e spingendo la redazione a sceglierlo poi anche come single a Temptation Island 2019. Il suo video di presentazione non poteva non partire proprio dall’esperienza alla corte di Giulia mostrandolo poi nello studio di Uomini e donne, cliccate qui per vederlo.

L’ESPERIENZA A TEMPTATION ISLAND 2019

Proprio nei mesi scorsi abbiamo visto il bel Giulio Raselli nelle vesti di tentatore nel reality estivo dei sentimenti e proprio lui è stato protagonista di una serie di meme e battute per via di quello che è successo con Sabrina Martinengo. La senior del programma estivo lo ha subito notato facendo dei paragoni con Nicola Tedde, il suo fidanzato, per via della sua maturità, almeno rispetto alla sua età. Giulio però è rimasto molto sulle sue mostrandosi ancora legato al suo percorso precedente a Uomini e donne e al sentimento per Giulia Cavaglià. Alla fine è stato proprio lui, in veste di tentatore, ad aver detto no a Sabrina durante il weekend ad un passo dal finale, come sarà adesso il suo percorso a Uomini e donne? Giulio in versione tronista piacerà ancora alle sue fan? Siamo sicuri di sì.



© RIPRODUZIONE RISERVATA