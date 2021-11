Giulio Tassoni, marito Eleonora Daniele/ Uniti da quasi 20 anni: nozze nel 2019, poi…

Giulio Tassoni è il marito di Eleonora Daniele, la conduttrice di Rai Uno che dal lunedì al venerdì conduce, nella fascia oraria che va dalle 9.55 alle 11.55, la trasmissione “Storie Italiane”, nella quale viene sviscerata l’attualità nazionale e vengono analizzati nel dettaglio i casi di cronaca, talvolta nera. Forse non tutti sanno che il consorte della presentatrice si è sposato con quest’ultima nel 2019, ma in realtà il loro rapporto sentimentale va avanti ormai da quasi vent’anni, dal momento che il loro primo incontro risale addirittura al 2002, quando i due si conobbero in occasione di una cena fra amici.

Quindi, nonostante le loro nozze siano piuttosto recenti (precedute da un periodo di convivenza che pare essere durato quattro anni, ndr), così come la nascita della loro figlia, di nome Carlotta, ad oggi Giulio Tassoni ed Eleonora Daniele risultano essere una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo e della televisione. Peraltro, Tassoni è un imprenditore affermato nell’universo della cosmesi e dell’estetica e svolge dunque una professione molto distante da quella esercitata da sua moglie.

GIULIO TASSONI, MARITO DI ELEONORA DANIELE. LEI: “C’È SEMPRE STATO”

Eleonora Daniele, peraltro, in tutte le occasioni nelle quali ha avuto modo di parlare di suo marito Giulio Tassoni non ha lesinato complimenti e parole al miele nei suoi confronti, riferite non soltanto al sentimento reciproco che li lega, ma anche al comportamento dell’uomo dopo la paternità. Quando è nata Carlotta, infatti, “Giulio è stato di grandissimo aiuto, specie la notte, quando la bambina non dormiva. La prendeva in braccio e la calmava. Nelle difficoltà c’è sempre stato”, ha asserito la conduttrice a “Diva e Donna”.

Non solo: Giulio Tassoni è rimasto vicino alla moglie anche quando è venuto a mancare suo fratello Luigi, autistico. “Sono stati anni difficili dopo la morte di mio fratello Luigi tre anni fa. Soffriva di autismo, ma è mancato all’improvviso e non è stato facile superare il dolore. È ancora molto complicato parlarne”, ha confidato il volto di Rai Uno al settimanale “Chi”.



