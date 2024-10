Giuseppe Battiston è uno degli ospiti della trasmissioni Da Noi…A ruota libera, programma tv che andrà in onda domenica 27 Ottobre 2024 e vedrà l’uomo racconterà il suo percorso di vita e lavorativo. Andiamo a vedere meglio chi è Giuseppe Battiston e di cosa si occupa nella sua vita.

Giuseppe Battiston è nato ad Udine il 22 Luglio 1968, è un attore sia di cinema che di teatro che si è diplomato in giovane età alla Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi di Milano. Negli anni ha fatto vari ruoli e ha vinto premi come Il Ciak d’Oro e il David di Donatello. Diversi film, nel 2008 ha cominciato come uno dei protagonisti della serie Tutti Pazzi per amore e nel 2016 ha preso parte al film – poi diventato molto famoso – Perfetti Sconosciuti, di Paolo Genovese.

Gerry Scotti in lacrime a Verissimo: "Mio padre ha fatto sacrifici per anni"/ "Il mio primo amore a 11 anni"

Nel 2022 ha partecipato alla serie Volevo fare la Rockstar dove interpreta uno dei protagonisti insieme a Valentina Bellè ed Angela Finocchiaro. Oltre a questo ha preso parte a diversi film e commedie come Io C’è o Hotel Gagarin, poi ha preso parte anche nel Principe di Roma. Una carriera di successi e l’uomo ha preso parte alla commedia Io vivo altrove, ispirata al romanzo di Gustave Flaubert.

Raoul Bova:"Ho aspettato a unire le mie due famiglie"/ "Non ho imposto niente ai miei figli"

Giuseppe Battiston, un silenzio incredibile e la critica totale ai social

Cinema e non solo in quanto Giuseppe Battiston è un attore teatrale di grande successo e ogni anno lo vediamo costantemente impegnato con vari lavori. Nel corso della sua vita Giuseppe Battiston è stato davvero molto riservato, attento a non far uscire notizie riguardo la sua vita privata e in effetti su questo aspetto della sua vita c’è davvero poco.

L’uomo in un’intervista a Panorama di qualche tempo fa spiegò perchè non ha i social e su di lui c’è davvero poco sulla rete: “Non ho nessun forma di contatto con la rete, uso le mail e poco altro. Sono A-social ed è una scelta ben precisa, la rete ha tante potenzialità ma tutti noi dobbiamo renderci conto che la rete non è fonte di verità assoluta”. L’uomo è apparso molto chiaro e deciso a riguardo.

Alessandro Casale, Lea ed Alice, chi sono ex marito e figlie di Barbora Bobulova/"Vi svelo la mia famiglia"

In generale Giuseppe si è presentato a qualche evento alla mostra del cinema con una donna che dovrebbe essere la moglie ma alla fine non vi sono fonti certe a riguardo e da parte dell’attore c’è un silenzio assoluto sia riguardo l’eventuale moglie che possibili figli. Proprio sui ragazzi l’uomo ha sottolineato che bisogna avere un rapporto chiaro con le nuove generazioni e tutti noi siamo responsabili di ciò che accade ai ragazzi.