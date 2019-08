Giuseppe Peppone Calabrese, chi è/ “Tradisce” Elisa Isoardi per Lorella Cuccarini…

Chi è Giuseppe Calabrese? Da La Prova del Cuoco a Gran Tour

Giuseppe Calabrese in arte “Peppone” è pronto ad abbandonare per cinque settimane quella passione per la cucina che gli ha permesso di entrare nel cuore degli italiani. Più o meno, visto che il noto palato sopraffino sarà al fianco di Lorella Cuccarini per scoprire i mille volti del Bel Paese, grazie a Grand Tour. Il programma andrà in onda con la sua prima puntata nel prime time di oggi, venerdì 2 agosto 2019, su Rai 1: sarà solo una parentesi più o meno breve prima che Peppone ritorni al mondo della ristorazione e indossi di nuovo le vesti da inviato per la prossima stagione de La prova del cuoco. La trasmissione che lo ha reso famoso finora non accenna a volerlo lasciare da parte, merito anche della rubrica inedita sullo street food e le novità in campo culinario. “L’emozione è tanta, come da primo giorno a scuola”, scrive intanto Peppone sui social parlando di questa sua nuova avventura a Grand Tour. Sarà il compagno di Lorella Cuccarini e dello scrittore Angelo Mellone, impegnati non solo a raccontare i paesaggi dello stivale, ma anche le tradizioni e le persone legate alle tante meraviglie offerte dalla nostra Italia. “Sono certo che abbiamo messo in campo tutte le belle energie per raccontarvi questi scorci”, conclude Calabrese. Clicca qui per leggere il post di Peppone.

Peppone, amore e cibo di pari passo: il palato fino di Giuseppe Calabrese

Amore e cibo vanno di pari passo per Giuseppe Calabrese, conosciuto dai telespettatori italiani con il nome d’arte di Peppone. Per inaugurare il mese di agosto, l’inviato de La prova del cuoco ha scelto di condividere uno scatto particolare con tutti i suoi follower. Una scultura culinaria che fa venire l’acquolina in bocca: tartare di tonno e gelato di ricci. Un piatto fresco ed energico? Di sicuro sì e in base al noto palato di Calabrese c’è anche da scommettere che avrà un gusto pazzesco. Clicca qui per guardare la foto di Peppone. Grazie alle testimonianze che ha lasciato su Instagram, sappiamo anche qualcosa di più di quello che succederà a Grand Tour. Pochi giorni fa infatti Peppone ha pubblicato un altro piatto tipico della tradizione italiana o meglio di quella sarda: la fregola. Con frutti di mare a giudicare dai gambi crudi che spiccano al centro della scodella, immersi in quel mare di coccole regalate dalla signora Paola, accompagnati con frutti di mare e pomodoro.

“Lorella Cuccarini e Angelo Mellone mi hanno lasciato solo ad Olbia”, svela alla fine del post giustificando così l’obbligo a difendersi dal torto subito. Clicca qui per leggere il post di Giuseppe Calabrese. Nulla di più invece sugli altri appuntamenti previsti per lo show di Rai 1, anche se è facile immaginare che la simpatia e l’occhio attento di Peppone saranno preziosi per la conduttrice e il giornalista. E soprattutto per il pubblico da casa, che non vede l’ora di vederli tutti e tre all’opera con questa nuova avventura.

Il post di Giuseppe Calabrese “Peppone”

Una delizia di piatto





