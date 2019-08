Grand Tour di Linea Verde, Lorella Cuccarini/ Ospiti: Al Bano e Fabio Troiano

Lorella Cuccarini cercherà di conquistare il pubblico di Rai1 prima del suo approdo a La Vita in Diretta, con lo speciale Grand Tour di Linea Verde in onda da oggi, 2 agosto, nel prime time della rete ammiraglia. Il programma in cinque serate condotto dalla nuova sovranista sarà Grand Tour di Linea Verde ed è inutile dire che sarà un viaggio alla scoperta delle terre e delle eccellenze del nostro Paese che la Cuccarini farà al fianco di Giuseppe Calabrese, in arte “Peppone, e dal giornalista e scrittore Angelo Mellone. La prima puntata prenderà il via intorno alle 21.30 di oggi e accompagnerà il pubblico in un bellissimo percorso alla scoperta della Puglia ispirandosi alla Via Francigena partendo dalla città di Vieste, proseguendo poi per Barletta alla scoperta del Teatro comunale “Giuseppe Curci”, e finendo nei vicoli della Bari vecchia senza dimenticare il Salento.

OSPITI DI GRAND TOUR DI LINEA VERDE: AL BANO E FABIO TROIANO

I “conduttori” di questo Grand Tour di Linea Verse non saranno soli visto che ogni location potrà godere di un racconto particolare da parte di un volto noto dello spettacolo e non solo. Proprio in virtù di questo, Lorella Cuccarini e i suoi arriveranno al Teatro comunale “Giuseppe Curci” dove incontreranno l’attore Fabio Troiano, toccherà a lui raccontare questo posto da sempre palco per artisti e attori. Nel cuore del Salento, invece, Giuseppe Calabrese, incontrerà e conoscerà Al Bano che racconterà sapori e segreti di questi posti ancora “antichi”. Infine, mentre Angelo Mellone percorrerà la Via Francigena, Lorella Cuccarini e i suoi compagni chiuderanno in bellezza alla “Fine della Terra”, ovvero Santa Maria di Leuca. Come sarà vedere Lorella Cuccarini lontano dal palco e da lustrini e lustrini degli show televisivi? Il responso arriverà solo dopo il prime time di questa sera e quando gli ascolti saranno pubblicati domani mattina.

LE POLEMICHE E IL RITORNO DI LORELLA CUCCARINI IN TV

In molti sono curiosi di capire come la conduttrice si districherà in questa novità assoluta del Grand Tour di Linea Verde in prima serata e poi anche alla conduzione quotidiana de La Vita in Diretta che la vedrà allo scontro con Barbara d’Urso. Le polemiche per questo suo ritorno in Rai non sono mancate e molte “colleghe” sono pronte a giurare che tutto questo sia solo frutto dei pettegolezzi e della visibilità dei mesi scorsi. Lorella Cuccarini va comunque avanti e ha risposto alle polemiche via social e via web confermando che non c’è bisogno di rispondere a nessuno visto che è la sua carriera lunga trent’anni a parlare per lei. Sui social la Cuccarini invita poi i suoi fan a seguirla: “Tutti per uno, uno per tutti!” (A. Dumas)

Grande gruppo di lavoro quello del programma Grand Tour! Non li vedrete in onda, ma operano instancabili con immensa passione. Grazie”

