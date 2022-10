Giuseppe e Lina, papà e mamma di Adriana Volpe/ Le notti insonni passate a…

Giuseppe e Lina, papà e mamma di Adriana Volpe, adesso sono in pensione. Lui era maresciallo dei carabinieri, lei infermiera in rianimazione. Poco più di dieci anni fa, nel 2011, sono diventati nonni quando Adriana Volpe e Roberto Parli sono diventati genitori di Gisele. Adriana è l’unica figlia e, in un’intervista di qualche tempo fa rilasciata a Donna Glamour, disse: “Di sicuro non si aspettavano questo (riferendosi alla sua carriera televisiva, n.d.r.). Pensavano che avessi le caratteristiche per diventare un buon avvocato, o almeno era un loro sogno. Avendo fatto il liceo Scientifico pensavano che poi avrei intrapreso la carriera forense”.

Adriana Volpe e il caso Marco Bellavia: è la polemica/ Scontro con Sonia Bruganelli: "guarda prima te stessa"

In realtà, di mamma Lina e di Giuseppe Volpe si sa ben poco. Non appartengono al mondo dello spettacolo come Adriana Volpe e vivono lontani dei riflettori, nonostante i successi ottenuti in televisione dalla loro figlia. I due si sono sposati nel 1973 e hanno sempre vissuto a Trento, dove la conduttrice televisiva è nata e ha vissuto prima di trasferirsi a Milano e successivamente a Roma per la sua carriera nella televisione.

Marco Bellavia, Sonia Bruganelli asfalta Adriana Volpe/"Strumentalizzi fatti e persone di cui non ti importa"

Giuseppe e Lina, papà e mamma di Adriana Volpe: la conduttrice ricorda le notti insonni

Giuseppe e Lina, papà e mamma di Adriana Volpe, non hanno molto in comune con il mondo dei Vip. Tuttavia, proprio nella giornata di oggi, Adriana Volpe si è commossa parlando del lavoro della madre che era infermiera in rianimazione. Conversando con Paolo Ciavarro e Fabio Testi, Adriana Volpe ha raccontato: “Mia mamma adesso è in pensione ma è sempre stata un’infermiera di rianimazione, di sala operatoria – ha svelato la conduttrice televisiva – Ricordo che aveva la reperibilità la notte. Lasciva il telefono acceso. E sentivo alle 4 di notte il telefono nel corridoio che squillava e mia madre che si alzava ed era velocissima nel prepararsi”.

Fabio Testi, appello a Signorini: "Parteciperei nuovamente al GF Vip"/ Quali sono le motivazioni?

L’impegno sul lavoro della madre fa riflettere Adriana Volpe. “Ma mamma, così, un giorno di questi inciampi“, ricorda la conduttrice. E lei rispondeva, per spiegare la necessità di fare il prima possibile: “Potresti esserci tu un giorno in sala operatoria. Come lo farei per te, lo faccio per tanti altri“. “Deve essere davvero dura per quelli che sono fuori (dalla Casa del GF Vip 7, n.d.r.)”, ha concluso Adriana Volpe.











© RIPRODUZIONE RISERVATA