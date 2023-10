Giuseppe fa pace con Beatrice Luzzi?/ “In te ho visto la donna che ogni uomo vorrebbe avere”

Giuseppe scrive una lettera a Beatrice: ecco cosa è scritto

Nella puntata di ieri Giuseppe Garibaldi era convinto che sarebbe stato eliminato dal Grande Fratello, così ha scritto una lettera per Beatrice Luzzi. Il bidello, però, non ha voluto rivelare a nessuno il contenuto ma, dopo tante insistenze, ha ceduto e l’ha consegnata all’attrice.

“Bea, scrivo questa lettera perché scrivere mi aiuta a esprimere meglio quello che sento e penso. La nostra storia se così si può definire non è andata per come doveva andare, o per come io avessi mai immaginato che andasse. Il mio pensiero su di te è sempre stato positivo. In te ho visto la donna che ogni uomo vorrebbe avere, affascinante, dolce, istintiva e soprattutto libera, libera di pensare e agire. Ho sempre messo in primo piano i tuoi pregi, andando oltre e non pensare più come ti descrivevano” si legge sulla lettera.

Giuseppe Garibaldi ha scritto una lettera molto bella a Beatrice, nonostante i continui litigi e le parole dure nei confronti dell’attrice. All’interno del messaggio ha anche pensato di scusarsi, chiedendo a Luzzi una possibilità una volta fuori dal Grande Fratello.

“Mi voglio nuovamente scusare per quello che ho detto ma vorrei anche che tu mi capissi. Non sono mai stato un giocatore, e non mai ho pensato che tu giocassi. Forse anche se l’ho detto, ma la tristezza, la delusione e la pressione mi hanno portato a fare alcuni sbagli e dire cose che non pensavo. Spero che una volta usciti… Giuseppe”. Sembra, dunque, che il concorrente voglia fare pace con Beatrice Luzzi; in molti ci vedono una strategia ben precisa in questo. E’ davvero amore o tutto un gioco televisivo?

