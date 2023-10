Giuseppe Garibaldi attacca Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023/ “Fa tutto per gioco”, è polemica sul web

Garibaldi e le parole contro Beatrice Luzzi: “Non sono scemo”

Il flirt tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi sembra già arrivato al capolinea. Dopo l’uscita di Samira Lui dalla casa del Grande Fratello, infatti, il bidello ha confessato di essere innamorato della modella. Naturalmente l’attrice di Vivere non ha accolto molto serenamente la notizia, chiudendo definitivamente il rapporto con Garibaldi.

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi si sono lasciati al Grande Fratello 2023?/ "Ero innamorato di Samira…"

In confidenza con Massimiliano Varrese e Ciro, Giuseppe si è lamentato di Beatrice generando non poche polemiche sul web: “Lei si sente ancora più forte. Io lo so perché fa questo, non sono scemo. Non è che una donna di 50 anni…lei se ne fo**e dei figli, di quello che c’è fuori. Fa tutto per gioco. Sennò non avrebbe mai detto che doveva finire qui”. Queste dichiarazioni non sono state prese bene sui social, in molti sono gli utenti che si sono schierati dalla parte dell’attrice. Come andrà a finire?

Giuseppe Garibaldi piange per l'uscita di Samira dal GF/ Beatrice gelosa:"La verità è venuta fuori"

Garibaldi su Beatrice “ LEI SE NE FOTTE DEI FIGLI SE NE FOTTE DI TUTTO” Ma come cazzo si permette di mettere in mezzo i figli ? #grandefratello #gf pic.twitter.com/AbzRvxQPos — Soqquadro (@gicarestik2) October 21, 2023

Giuseppe Garibaldi confessione choc: “Sono innamorato di Samira”

Dopo l’uscita di Samira Lui dalla casa del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi ha confessato i suoi veri sentimenti verso la modella. Parlando con Anita, infatti, il bidello ha confermato di essere innamorato dell’ex concorrente: “Gli occhi parlano, almeno ti liberavi, lei lo sapeva già che l’amavi e non avrebbe cambiato il rapporto, ti saresti tolto un peso” ha dichiarato la gieffina.

Beatrice Luzzi innamorata di Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023?/ "E' il più sincero e altruista…"

A questo punto, il bidello risponde confermando i dubbi di tutti: “Anita, non potevo dirle che ero innamorato di lei. Io sapevo che lei non poteva ricambiare, era normale; avevo paura che dicendole queste cose lei per mantenere una sua figura si allontanava“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA