Giuseppe Garibaldi è un fiume in piena contro Beatrice Luzzi: “È cattiva”/ “Ecco cosa mi ha fatto”

Giuseppe Garibaldi ai ferri corti con Beatrice Luzzi al Grande Fratello: “È cattiva”

Nelle scorse ore al Grande Fratello 2023 Giuseppe Garibaldi si è sfogato duramente contro Beatrice Luzzi. Il giovane e l’attrice sono ormai ai ferri corti ed entrambi si sopportano a stento, a soffrire maggiormente la presenza dell’altra è però Giuseppe che fa di tutto per evitarla persino allontanarsi quando lei si avvicina. Ed adesso, parlando con Vittorio, il giovane calabrese ha spiegato che cosa lo infastidisce maggiormente dell’atteggiamento di Beatrice Luzzi.

Nel dettaglio, Giuseppe Garibaldi ha confessato a Vittorio Menozzi, grande amico di Beatrice, la sua versione dopo l’ennesimo episodio spiacevole con Beatrice Luzzi: “È la prima volta che mi capita una persona così. Tu le vuoi bene e la tratti meglio di tutti, va bene. Però credimi io queste cose le sapevo già due mesi fa. Io non ho fatto nulla di male come lei si è seduta io me ne sono andato. Non è che è nella legge costituzionale che dove c’è lei io ci debba esserci anche io per forza. Lei è cattiva.”

Beatrice Luzzi delude Giuseppe Garibaldi: “Se mi vuole bene può anche evitarmi”

Giuseppe Garibaldi, infastidito da alcuni atteggiamenti di Beatrice Luzzi, ha deciso di parlarne con Vittorio Menozzi. Quest’ultimo è uno dei pochi concorrenti della Casa del Grande Fratello 2023 ad aver legato con l’attrice e regista ed instaurato con lei un rapporto sincero di amicizia e stima. Il giovane calabrese, invece, è enormemente deluso dal comportamento di Beatrice ed a Vittorio ha raccontato che secondo lui è sempre pronta a pugnalarlo alle spalle: “Non sono gesti da fare e parole da dire le sue. Lei vuole sempre ritornare sugli stessi argomenti. Dopo che una persona ti chiede scusa non è necessario stuzzicare. Se non mi vuole bene può anche evitarmi.”

Un ulteriore scontro tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi è avuto la notte della Vigilia di Natale. Le telecamere erano spente dunque non ci sono video a supporto ma solo le dichiarazioni dell’attrice e regista. Quest’ultima, infatti, ha raccontato a Fiordaliso che Marco Maddaloni le ha confessato che considera Giuseppe un ‘burattinaio’ lei è andato a raccontarlo al diretto interessato che è andato in escandescenza e pare abbia tirato un pugno al muro ferendosi la mano.











