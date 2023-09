Giuseppe Garibaldi choc/ “Mi tatuerò l’occhio del Grande Fratello 2023 con la data in cui sono entrato”

Giuseppe Garibaldi rivela di volersi tatuare il GF sul braccio: le sue parole

Giuseppe Garibaldi sta legando molto con Anita Olivieri e, nelle ultime ore, ha rivelato alla concorrente che non avrebbe mai pensato di nominarla: “Non ti avrei mai votata” ha affermato il bidello che si è subito dimostrato affascinato dalla concorrente.

Giuseppe Garibaldi, proposta di matrimonio al Grande Fratello 2023/ Il siparietto con Giselda Torresan

Come riporta Biccy, Giuseppe Garibaldi, ha poi fatto una rivelazione piuttosto particolare alla coinquilina: “Comunque sai che mi tatuerò la data del GF? Me lo tatuerò qui sul braccio, un occhio grande con la data in cui sono entrato. Con i nomi? Magari con i nomi e poi scritto ‘i tuguriati’” ha affermato ad Anita, prima di raccontare qualche dettaglio sul suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

Garibaldi e l’ingresso al GF 2023: “Ero felicissimo e piano di ansie”

Il giovane bidello ha svelato qualche retroscena sul suo ingresso al Grande Fratello, esperienza che non vedeva l’ora di fare: “All’inizio è entrato in studio e ha detto ‘qui tra il pubblico c’è uno dei concorrenti, tra poco lo faremo entrare nella casa del Grande Fratello’. Tutti hanno cominciato a guardarsi intorno. Io ero in seconda fila. un po’ ridevo, ma tremavo pure di ansia. Perché mi dicevo ‘questo tra un po’ mi chiama e mi farà qualche domanda e dovrò parlare in diretta’. C’erano due ragazze che mi guardavano e io ho detto ‘no tranquille che non sono io il concorrente” riporta Biccy.

Giuseppe Garibaldi aggiunge: “Ho visto anche qualcosa delle clip di presentazione. Poi Signorini ha detto ‘adesso andiamo a scoprire chi è il nuovo concorrente’. Le luci si sono abbassate e lui vagava per lo studio. Quando è arrivato vicino a me l’o guardato e ho esclamato ‘no!’. Mi ha chiesto nome e cognome e l’ho detto. Siamo andati al centro studio, mi ha fatto delle domande e ha mostrato la mia clip. Però devo dire che è stato bello entrare dallo studio. Ero felicissimo e pieno di ansie. Dopo mi hanno portato verso la casa e sono entrato. Però ho aspettato un po’, non è stata veloce come situazione devo ammettere”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA