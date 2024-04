Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri, amicizia finita dopo il Grande Fratello 2024?/ Una mossa social di lui…

Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri, amicizia finita dopo il Grande Fratello 2024? L’indizio

A poche settimane dalla fine del Grande Fratello 2024, in che rapporti sono rimasti i concorrenti fuori dalla Casa più spiata d’Italia? Gli amori sbocciati, come quelli di Letizia e Paolo e di Greta e Sergio, proseguono a gonfie vele anche lontano dalle telecamere dello show. Parlando invece di amicizie, sembra essersi incrinato lo speciale rapporto che avevano instaurato Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri. I due ex gieffini hanno costruito una bella amicizia nel reality, fatta di complicità e grande supporto soprattutto nei momenti di difficoltà.

Tuttavia, come riferisce Leggo, emerge un dettaglio social che rischia di mettere tutto in discussione. Secondo quanto notato dall’occhio attento del web, Garibaldi avrebbe iniziato a seguire su Instagram Edoardo Sanson, l’ex fidanzato di Anita, e sarebbe stato ricambiato. Anche Vittorio Menozzi avrebbe seguito Edoardo, e anche lui sarebbe stato ricambiato. La mossa social del collaboratore scolastico, dunque, lascia intendere che il rapporto di amicizia con Anita potrebbe essersi incrinato.

Angelica Baraldi, l’ipotesi rottura con il resto del gruppo: l’indiscrezione dal web

Intanto, tra i numerosi retroscena che circolano sul web, ne emerge uno in particolare che riguarderebbe Angelica Baraldi. Secondo alcune indiscrezioni e grazie anche all’occhio attento del pubblico social, la ragazza sarebbe stata allontanata dal resto del gruppo dopo il Grande Fratello 2024. In particolare, si legge su Twitter, un’ex concorrente che inizia con la “A” sarebbe stata allontanata dalla comitiva poiché considerata “azzeccosa”, ovvero eccessivamente gelosa o invadente.

Sotto il tweet che affronta questo argomento, in molti sembrano aver confermato l’ipotesi di una rottura tra Angelica e il resto del gruppo, in particolare con Perla e Mirko. In molti, infatti, sottolineano come la ragazza sia sempre stata altruista con Brunetti quando spesso lo ospitava a Roma, nella casa che condivide con il fidanzato, quando doveva essere ospite in studio al Grande Fratello 2024. Invece, ora, qualcosa sembra essersi spezzato nel loro legame di amicizia. Il condizionale è però d’obbligo poiché si tratta di supposizioni del web ed indizi disseminati sui social, che necessitano dunque di conferme effettive.

angelica allontanata dai pirletti e dal resto del cast, adesso dovrà trovarsi un lavoro 😞 pic.twitter.com/xIxzEPMVtM — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) April 8, 2024













