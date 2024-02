Giuseppe Garibaldi furioso con Anita/ “Hai sempre parlato male e contro di me”, amicizia finita?

Giuseppe Garibaldi e Anita, amicizia al capolinea? Ecco cosa è successo

Sembra che tra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri l’amicizia stia giungendo al termine. Dopo mesi e mesi di complicità al Grande Fratello, i due concorrenti hanno deciso di ignorarsi. Nel corso di questi giorni, ci sono stati diversi confronti serrati tra i due che sembrano non capirsi più.

Nelle ultime ore, è diventato virale un video in cui il collaboratore scolastico attacca Anita: “Hai sempre parlato male e contro di me“. Olivieri, visibilmente stizzita si allontana dicendo sarcasticamente: “Sì, sì, hai ragione“. Il motivo di questa rottura sono diverse situazioni accumulate nel corso dei giorni. Garibaldi non ha visto di buon occhio quello che ritiene un allontanamento dell’inquilina. Ci sarà un chiarimento?

Anita Olivieri contro Giuseppe Garibaldi: “Tu difendevi sempre Beatrice”

Anita Olivieri e Giuseppe stanno attraversando un momento di frattura al Grande Fratello; quello che sembrava un legame indissolubile si sta incrinando, tirando fuori tante contraddizioni e questioni irrisolte. La concorrente, nei giorni scorsi, ha deciso di confrontarsi con il barman.

“Ti sto dicendo che vederti reagire così è strano. Ricorda quando tu stavi con Beatrice e mi massacravano io mi dovevo difendere da sola, tu difendevi sempre lei. Gli altri mi hanno chiesto perché ti sei avvicinato a Bea e gli ho detto che lo facevi per far innervosire me, per ripicca.” Da parte sua Giuseppe, completamente spiazzato, si è limitato solo a rispondere: “Non è vero che difendevo sempre Bea. Io mi sono riavvicinato a lei per dare fastidio a te? Ti rendi conto di ciò che stai dicendo? Ripicca di cosa?” ha affermato Olivieri.

