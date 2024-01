Giuseppe Garibaldi in crisi dopo l’attacco di Mirko ma Perla lo consola/ “La gente non pensa questo di te”

Giuseppe Garibaldi triste dopo le parole di Mirko: Perla lo consola!

Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello, si è consumato uno scontro a distanza tra Giuseppe Garibaldi e Mirko Brunetti. Quest’ultimo, infatti, ha accusato il bidello di essersi avvicinato a Perla e Greta con malizia per ottenere il favore del pubblico.

Nelle ultime ore, sembra che Giuseppe abbia risentito molto delle parole pronunciate da Brunetti isolandosi con fare pensieroso e triste. A cercare di consolarlo ci ha pensato la stessa Perla: “Poi per le cose esterne, perchè Mirko ti ha detto che sei un giocatore… fa parte di un gioco, sei entrato nella casa del Grande Fratello, stai in un gioco. Poi le cose peggio sono altre, se Mirko ti avesse detto che sei un finto, un falso, un vigliacco… cose pesanti allora ok” ha affermato per poi concludere: “Ho capito che ti preoccupa un po’ il tutto, però pensa che sei ancora qui un motivo c’è la gente non pensa questo di te.” Il bidello si è sentito rincuorato dalle parole dell’amica e si è subito lasciato andare a un abbraccio.

Giuseppe Garibaldi si è spesso interfacciato scherzosamente sia con Perla che con Greta, instaurando un’amicizia. Le immagini di alcune clip video, però, hanno turnato Mirko Brunetti che dallo studio è intervenuto contro il bidello calabrese.

“Cosa ne penso di Giuseppe? Vittorio le ha accettate le coccole (con Beatrice Luzzi, ndr), mentre Giuseppe è un grande giocatore. Giuseppe ci mette malizia, porta la colazione, poi qualcuna ci casca e diventa amicizia, che fa gola al pubblico…” ha affermato Brunetti. A prendere le difese di Garibaldi ci ha pensato Perla: “Queste sono coccole di divertimento, dove si scherza. Non vedo questo gran giocatore che vedete voi. Non mi sento di dovermi giustificare con Mirko“. A pensarla come Brunetti, però, è Beatrice Luzzi che aggiunge: “Il vero giocatore è lui, per questo fa le sceneggiate“.

