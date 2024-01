Perla Vatiero, coccole a letto con Garibaldi al Grande Fratello/ Video: il gesto ‘contro’ Mirko Brunetti

Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi si scambiano coccole a letto al Grande Fratello 2023: flirt in arrivo?

Le immagini che vedono protagonisti Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023, e che stanno facendo il giro del web nelle ultime ore, hanno allarmato i Perletti. Stiamo parlando di tutti i fan della coppia Perla-Mirko Brunetti, che ancora oggi sperano in un loro ritorno di fiamma. Tutta colpa di un video in cui Perla è a letto con Giuseppe Garibaldi e si lascia coccolare teneramente da lui.

Monia La Ferrera frena con Varrese: "Non sento le farfalle nello stomaco"/ "Devo risolvere delle cose con me"

Nel filmato (che trovate alla fine dell’articolo), Giuseppe è a letto, sotto le coperta, e Perla è al suo fianco. Lui la tira poi a sé e i due finiscono per abbracciarsi, rimanendo insieme per un po’. Tra i due traspare una complicità inedita, che sembra a tratti preannunciare l’inizio di un flirt. Tra un abbraccio e l’altro Perla e Giuseppe poi si scambiano delle confidenze che, a quanto pare, hanno come protagonista proprio Mirko Brunetti.

Vittorio Menozzi, scatta il bacio con Greta Rossetti al Grande Fratello?/ Lui in lacrime: "Penso alla mia ex"

Perla Vatiero snobba gli avvertimenti dell’ex Mirko Brunetti su Giuseppe Garibaldi

Garibaldi non ha apprezzato le stoccate che Mirko Brunetti gli ha lanciato nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello 2023. L’ex gieffino ha infatti invitato Perla Vatiero a ‘stare attenta’, con riferimento proprio a Giuseppe che ha infine definito un ‘giocatore, strappando così anche un accorato applauso di Beatrice Luzzi. Giuseppe si è allora confidato con Perla, dicendosi amareggiato per le accuse del suo ex. Inaspettatamente Vatiero ha però preso le difese di Giuseppe, andando contro l’avvertimento di Mirko. Da qui il tenero abbraccio e le successive coccole che si vedono nel video. Come reagirà Mirko di fronte a queste immagini? Ne rimarrà deluso o proverà magari un pizzico di gelosia?

Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera sempre più vicini al Grande Fratello 2023/ Lui: "Mi sento protetto"













© RIPRODUZIONE RISERVATA