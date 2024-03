Giuseppe Garibaldi: “L’avvicinamento a Beatrice l’ho pagato”/ “Tutti pensavano fosse per dinamica, invece…”

Giuseppe Garibaldi dopo il Grande Fratello 2024: “Ho migliorato il carattere“

Giuseppe Garibaldi ha solo sfiorato la finale del Grande Fratello 2024, venendo eliminato nella puntata di giovedì sera. Ora, nel corso di questa ultima puntata del reality, il suo ingresso in studio viene accolto da un tripudio di urla e applausi. In molti lo avrebbero dato come finalista ufficiale, invece la sua eliminazione al televoto flash della scorsa puntata ha spiazzato una buona fetta di pubblico, Alfonso Signorini compreso. Ma l’ex gieffino rassicura: “Ci speravo, però ho vinto, ho capito che ho vinto. In estate, quando ho mandato il videoclip, ho detto: ‘Ma figurati…’“.

Giuseppe Garibaldi furioso con Perla per le dichiarazioni su Beatrice/ "Meglio che non parli altrimenti..."

E così, con grande sorpresa per lui, viene trasmesso il video di presentazione che aveva mandato in estate, quando erano attive le candidature per i provini. Dopo aver visto il video, ammette: “C’è ancora quel Giuseppe ma è migliorato, è cresciuto. Ho migliorato il mio carattere. Il Grande Fratello mi ha portato veramente tanto, è stata un’esperienza unica e indimenticabile. Io ne ho approfittato perché, oltre l’allegria e il divertimento, ho anche cercato di capire quali erano i miei limiti e le mie conoscenze“.

Giuseppe Garibaldi: “Mentre ero al Grande Fratello mia madre non stava bene…”/ “Aspetterò Beatrice!”

Giuseppe Garibaldi escluso dalla finale: “L’avvicinamento a Beatrice l’ho pagato“

Giuseppe Garibaldi, a seguire, riabbraccia anche colei che è stata una presenza fondamentale al Grande Fratello 2024: Samira Lui. L’ex concorrente si alza dalla sua postazione e corre ad abbracciarlo a centro studio, per poi ammettere: “Se non esistesse un Giuseppe Garibaldi, bisognerebbe inventarlo!“. È un tripudio di emozioni e omaggi a Garibaldi, e anche Cesara Buonamici interviene, chiedendogli in particolare se abbia commesso un errore che, alla fine, gli è costato la finale.

Garibaldi furioso dopo l'eliminazione dal Grande Fratello 2024/ Frecciatina a Beatrice Luzzi?

Con grande schiettezza Giuseppe confessa: “Sono stato fuori in questi 3 giorni e ho capito che l’avvicinamento a Beatrice l’ho pagato. Perché fuori tutti pensavano che fosse per dinamica, invece no, era sincero“. Il riavvicinamento alla Luzzi degli ultimi giorni non è parso spontaneo né veritiero agli occhi del pubblico, ammette, ma rassicura che è stato fatto senza secondi fini e nella più totale sincerità.











© RIPRODUZIONE RISERVATA