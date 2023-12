Giuseppe Garibaldi rischia l’eliminazione dal Grande Fratello 2023?/ “Provvedimento disciplinare in arrivo”

Giuseppe Garibaldi rischia di essere eliminato dal Grande Fratello 2023? Indiscrezioni

Giuseppe Garibaldi rischia un provvedimento disciplinare al Grande Fratello 2023? Da giorni gli atteggiamenti e le pesanti parole che il giovane ha rivolto a Beatrice Luzzi hanno infiammato il web e chiesto a gran voce la sua squalifica o almeno un provvedimento disciplinare. Andando con ordine la sera della Vigilia di Natale, Beatrice Luzzi ha riportato a Giuseppe Garibaldi alcune insinuazioni di Marco Maddaloni sul suo conto. Secondo lo sportivo sarebbe un ‘burattinaio’ uno molto abile a manovrare gli altri concorrenti. Tali dichiarazioni avrebbe fatto scattare il giovane calabrese che, stando ai racconti della Luzzi, nella notte avrebbe preso a pugni un muro facendosi male ad una mano.

E non è tutto, perché, mentre di ciò che è successo la notte dalla Vigilia non ci sono prove perché avvenuto tutto a telecamere spente, davanti le telecamere per giorni Giuseppe Garibaldi ha offeso e attaccato Beatrice Luzzi con frasi molto pesanti. Il giovane, tra le altre cose, ha dichiarato: “Secondo me è fuori di testa. Ha dei problemi” e poi ha lanciato l’ultimatum: “Qui dentro o io o lei. Basta. Mi ha portato all’esasperazione. Ora non concedo più nulla”. Tali comportamenti hanno fatto infuriare i sostenitori dell’attrice che, sul web, hanno chiesto a gran voce la squalifica di Giuseppe Garibaldi dal Grande Fratello 2023 oppure almeno un provvedimento disciplinare. E pare, stando a quanto riporta Novella2000, che la produzione, questa volta, voglia prendere dei provvedimenti aprendo un televoto flash la prossima puntata (sabato 30 dicembre) ma al momento non c’è nulla di certo e ufficiale.

Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023, atteggiamento ostile nei confronti di Beatrice Luzzi: verranno presi provvedimenti?

Non è la prima volta che Giuseppe Garibaldi finisce nel mirino del web. In passato molti utenti avevano invocato la sua squalifica per una presunta bestemmia che, a detta di molti, era più che palese. Anche in quell’occasione, dopo le vivaci proteste degli utenti social, si ipotizzò che il Grande Fratello prendesse dei seri provvedimenti nei suoi confronti e invece tutto si risolse in un nulla di fatto. Questa volta, però, non si tratta di una bestemmia ma di atteggiamenti e frasi ripetuti e costanti ai danni di Beatrice Luzzi che non vengono più tollerati da parte dei fan, e non solo, di quest’ultima. Dunque, la produzione questa volta prenderà dei provvedimenti disciplinari contro Giuseppe Garibaldi?

In attesa di sapere se Giuseppe Garibaldi finirà a rischio eliminazione con un televoto flash nella prossima puntata del Grande Fratello 2023, si segnala che in questi giorni il giovane calabrese con Beatrice Luzzi hanno avuto una sorta di confronto che però non ha portato a nessuna conclusione.











