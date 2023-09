Giuseppe Garibaldi sbotta di notte al Grande Fratello 2023: “Mannaggia la putt*na“/ Poi chiede scusa e…

Giuseppe Garibaldi, espressione forte al Grande Fratello 2023

Giuseppe Garibaldi si lascia andare ad un’espressione forte nella casa del Grande Fratello 2023 e, nel momento in cui se ne rende conto, si copre il viso con le mani immaginando possibili conseguenze e chiede immediatamente scusa agli autori. Sin dalle prime ore di permanenza nella casa di Cinecittà, tutti i concorrenti hanno cominciato a fare attenzione al linguaggio per evitare provvedimenti disciplinari e rimproveri da parte degli autori.

Grecia Colmenares isolata dal gruppo al Grande Fratello 2023?/ Anita "È fuori dal coro, non è totalmente lei"

Le nuove direttive del Grande Fratello, infatti, impongono ai concorrenti un linguaggio corretto, primo di imprecazioni al punto che, Lorenzo Remotti, autore della prima parolaccia pronunciata in casa, è stato rimproverato dagli autori. Giuseppe, così, dopo aver pronunciato la frase infelice, è tornato immediatamente sui propri passi chiedendo scusa agli autori, ma cosa è successo effettivamente nella casa durante la scorsa notte?

Oriana Marzoli lascia il Gran Hermano Vip 8?/ Minaccia l'addio: "Volevo fare un gioco in condizioni umane..."

Le parole di Giuseppe Garibaldi

Come riporta Biccy, mentre chiacchierava in tugurio con Anita e Vittorio, il bidello ha detto: “Mannaggia la pu***na“. Un’espressione che, in questa edizione del Grande Fratello, non può essere pronunciata al punto che, subito dopo aver pronunciato la parolaccia, Giuseppe si è prima coperto il volto con le mani e poi ha chiesto immediatamente scusa agli autori “No scusa, scusatemi, davvero non mi sono proprio reso conto“.

Le scuse di Giuseppe hanno evitato l’intervento degli autori che, stando a quanto si legge su Biccy, non sarebbero intervenuti. Tuttavia, le regole del reality, quest’anno, sono davvero rigide e per i concorrenti, soprattutto con il tempo, potrebbe essere difficile evitare espressioni infelici. Ci riusciranno?

Oriana Marzoli debutta al Gran Hermano Vip 8, l'ingresso é un tripudio di consensi / "Prometto di vincere..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA