Giuseppe Garibaldi scoppia in lacrime al Grande Fratello: c’entra Sara Ricci/ E su Beatrice Luzzi: “Ho paura

Giuseppe Garibaldi scoppia in lacrime al Grande Fratello: “Mi ha fatto piacere cosa mi ha detto Sara Ricci”

Nella casa del Grande Fratello i tanti mesi di permanenza si stanno facendo sentire ed è normale avere crolli emotivi. Nelle scorse ore, infatti, a crollare in un pianto a dirotto è stato Giuseppe Garibaldi protagonista di settimane non facili. Il giovane calabrese mentre si trovava in giardino si è lasciato andare ad un momento di commozione e alla nuova entrata Monia La Ferrera ha confessato il motivo: “Mi ha detto una cosa Sara, mi ha fatto tanto piacere…pensavo anche ad Anita che è in nomination, ora è il periodo della resistenza.”

“Io l’ho nominata perché è stata un po’ distante” ha rivelato tra le lacrime Giuseppe Garibaldi che poi ha aggiunto: “Devi trovare una motivazione valida per nominare però alla fine siamo tutti uniti…lei insieme a Rosanna mi ha detto ‘tieni duro perché sei la persona più vera qui dentro.” Monia La Ferrera ha ascoltato in silenzio le confidenze di Giuseppe e poi ha rivelato di trovarsi pienamente d’accordo con le opioninione delle due concorrenti del Grande Fratello. Anche lei pensa che sia un ragazzo buono e genuino e soprattutto sincero e per questo ha instaurato un rapporto d’amicizia con lui.

Giuseppe Garibaldi sugli eterni scontri con Beatrice Luzzi: “Ho paura di non mandare un messaggio positivo”

Giuseppe Garibaldi è un fiume in piena nelle sue confidenze con Monia La Ferrera. Il giovane ha confessato di aver temuto di non riuscire a farsi adeguatamente capire dagli altri coinquilini della Casa per il suo italiano non proprio corretto e dialettale. Questo gli ha causato molte insicurezza ed un senso di inadeguatezza. Il concorrente del Grande Fratello, infatti, teme che possa passare un messaggio sbagliato su di lui. E soprattutto è convinto che un messaggio non proprio positivo sulla sua persona possa essere determinato dal rapporto con Beatrice Luzzi.

Il rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, dopo un’iniziale liaison all’interno del Grande Fratello, si è inasprito sempre di più e non mancano liti e discussioni tra i due. Durante l’ultima puntata in diretta addirittura l’attrice aveva accusato il giovane e su padre di essere dei maschilisti. Il clima si è fatto teso e molti coinquilini, come Rosanna Fratello, hanno preso le difese di Giuseppe. Adesso, quest’ultimo a Monia ha confessato: “Ho paura di non mandare un messaggio positivo, abbiamo sempre avuto discussioni, litigi, confronti… Ad oggi però chi vuole capire le cose le ha capite.”











