Giuseppe Giofrè scappa dallo studio di Amici 2024/ Colpa di un bacio: corsa tra il pubblico e…

Giuseppe Giofrè, disavventura durante il serale di Amici 2024

Giuseppe Giofrè, come ogni settimana, durante la registrazione della nuova puntata del serale di Amici 2024 in onda sabato 27 aprile, era in giuria insieme a Cristiano Malgioglio e Michele Bravi per giudicare le esibizioni degli allievi ancora in gara ma anche per giudicare il guanto di sfida tra gli insegnanti. Tra una manche e l’altra della sfida degli allievi, infatti, Maria De Filippi, in ogni puntata del serale, dà spazio ai professori che si sfidano su un tema particolare. Durante la registrazione del serale in onda il 27 aprile, i professori si sono sfidati, come svelano le anticipazioni di Superguidatv, sul tema “sblocca un’emozione o suscita un’emozione”.

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si sono esibiti sulle note di I love the way you lie; Raimondo Todaro e Anna Pettinelli hanno ballato e cantato sulle note di Maria di Ricky Martin mentre Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno provato a suscitare un’emozione con un’esibizione horror ed è in questo contesto che Giuseppe Giofrè è scappato dallo studio.

Giuseppe Giofrè: ecco perché è scappato dallo studio del serale di Amici 2024

Per provare a vincere la sfida con gli altri insegnanti, Alessandra Celentano si è travestita da Samantha e Rudy Zerbi da Frankenstein e Dracula. Per rendere la sua performance più convincente, Rudy Zerbi ha baciato Emanuel Lo, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Una scelta, quella di Zerbi, che ha scatenato la pronta reazione di Giuseppe Giofrè.

“È proprio scappato per non baciare Rudy, che invece ha baciato Malgy, Michele e Emanuel. – ha rivelato una ragazza presente nel pubblico – Giofrè è andato tra il pubblico in studio“. Un momento surreale che il pubblico potrà vedere durante la messa in onda della puntata.

