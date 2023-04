Giuseppe Giordano, chi è il marito di Marina Occhiena/ “La mia fortuna, è ginecologo: fu lui a…”

GIUSEPPE GIORDANO, CHI E’ IL MARITO DI MARINA OCCHIENA?

Chi è Giuseppe Giordano, marito di Marina Occhiena? Questo pomeriggio, nel primo dei due appuntamenti del weekend con “Verissimo”, la 72enne cantante e attrice originaria di Genova sarà nel salotto televisivo di Silvia Toffanin per raccontarsi e ricordare anche la figura di Franco Califano, suo ex partner tanti anni fa, a dieci anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel 2013. E, in attesa di ascoltare cosa dirà la Occhiena alla padrona di casa e se rivelerà qualche aneddoto della sua relazione col ‘Califfo’, scopriamo invece chi è l’attuale compagno dell’ex voce dei “Ricchi e Poveri”.

Come è noto, all’inizio della sua carriera nella band da cui poi si separò, Marina Occhiena ebbe una storia con Franco Califano: successivamente la cantautrice e attrice ligure ebbe altre relazioni fino a che nel 1997 decise di legarsi a Giuseppe Giordano, portandolo all’altare. Ma cosa sappiamo di Giordano e della famiglia che ha costruito assieme alla Occhiena? Di professione ginecologo, non sappiamo molto del marito dell’artista genovese dato che è una figura lontana dai riflettori anche se nel corso degli anni ha avuto modo di parlare della sua relazione con Marina: a detta della Occhiena, Giuseppe sarebbe il compagno giusto tanto che con lui ha avuto modo di diventare madre per la piccola volta con la nascita del loro primo figlio, Gionata, proprio nel 1997. “Mio marito è dolce, ma è uno abituato a dirigere e gestire tutto: ma non a comandare eh!” aveva rivelato una volta la Occhiena durante una ospitata da Mara Venire a “Domenica In”.

MARINA OCCHIENA, “HO SEMPRE DESIDERATO UN FIGLIO E GIUSEPPE…”

“Io sono contenta e sicura del mio amore, sento che lui fa davvero tanto per me oltre a essere il mio compagno” aveva ricordato ancora Marina Occhiena in quella circostanza. Ma come si sono conosciuti Giuseppe Giordano e la sua futura moglie? L’incontro risale a più di trent’anni fa, pare nel 1991, come ricordato proprio dal ginecologo: “Lei è una che ama la vita, in senso lato. Oggi le voglio ancora molto bene, ho un grande amore per lei” aveva detto prima di tornare con la mente a quel primo incontro… Ci siamo conosciuti a Roma dato che lei giocava nella Nazionale Attrici e Cantanti e io ero il medico di quella squadra” aveva detto il marito accennando pure al figlio avuto da lei e che nel frattempo, diventato oramai grande, ha dato ai suoi genitori la soddisfazione pure di laurearsi intanto in Economia.

A proposito proprio del figlio avuto dalla relazione con Giuseppe Giordano, la Occhiena aveva parlato nello studio di “Storie Italiane” del suo desiderio di diventare madre e del fatto che proprio la vicinanza di un ginecologo è stata la sua fortuna. “Ho sempre desiderato avere un figlio… Ma non avrei mai avuto un figlio con un marito che non ritenevo giusto. Poi l’ho trovato a 41 anni dato che a quell’età si comincia ad avere qualche problemino” aveva ricordato la cantante, accennando al fatto che non è certo impossibile avere un figlio ma subentrano tanti fattori. “Mio marito è un ginecologo: mi ha portato sulla strada dell’inseminazione assistita che poi mi ha permesso di diventare madre. Oramai stiamo insieme dal 1991, una piccola cosa…”.











