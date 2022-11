Chi è Giuseppe Giordano, marito di Marina Occhiena/ Dopo Marcello Brocherel riscopre l’amore

Giuseppe Giordano e Marina Occhiena la storia d’amore e l’inseminazione assistita

Giuseppe Giordano è il marito dell’ex cantante dei Ricchi e Poveri Marina Occhiena. Giuseppe è un uomo di origini romane e lavora come ginecologo. Il marito di Marina Occhiena vive quindi al di fuori dai riflettori eppure la cantante ha spesso parlato di lui e del loro unico figlio: Giornata Giordano. Marina e Giuseppe si sono innamorati nel 1991, in quell’anno la cantante aveva ben 41 anni ma come lei stessa ha fatto intuire, non c’è un’età giusta per innamorarsi e lei ha sempre voluto trovare l’uomo giusto.

Marina a tal proposito, in un’intervista a Storie Italiane, aveva dichiarato: “Ho sempre desiderato avere un figlio ma non il mio partner giusto. Non avrei mai avuto un figlio con un marito che non ritenevo giusto. L’ho trovato a 41 anni. A quell’età si comincia ad avere qualche problemino. Non è impossibile avere un figlio ma è più difficile, ma io ho avuto la fortuna, che mio marito è un ginecologo. Mi ha portato la strada dell’inseminazione assistita, che mi ha permesso di diventare madre. Stiamo insieme dal 1991, una piccola cosa…”.

Giuseppe Giordano, uno spiraglio di luce dopo la storia d’amore con Marcello Brocherel

Prima di incontrare l’amore della sua vita: Giuseppe Giordano, la cantante Marina Occhiena aveva avuto delle relazioni con uomini noti della televisione italiana come Franco Califano e Cristiano Minnellono, eppure la donna non aveva mai pensato all’ipotesi di sposarsi o diventare madre. La storia d’amore vissuta con Giuseppe le ha dato questa grande possibilità e non solo. L’incontro con Giuseppe infatti avvenne dopo un avvenimento molto pesante per la cantante.

Nel 1997 si trovò a lasciare i Ricchi e Poveri e una delle ragioni fu la storia d’amore iniziata con Marcello Brocherel, che a quel tempo era il compagno dell’amica e collega Angela Brambati e padre di Luca. L’evento fu spiacevole sia per Angela che per Marina che venne pesantemente criticata e allontanata ma che ancora oggi giustifica l’accaduto sostenendo: “Io e Marcello ci eravamo innamorati”. L’incontro con Giuseppe, avvenuto dopo questa vicenda, riportò indubbiamente uno spiraglio di luce nella sua vita e la portò anche a riconsiderare le sue priorità dato che oggi per Marina Occhiena le cose più importanti della sua vita sono proprio il figlio e il marito.

