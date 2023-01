GIUSEPPE, SORPRESA C’È POSTA PER TE A MOGLIE FRANCESCA/ Can Yaman “Io mi sento solo”

La vita di Giuseppe e Francesca è cambiata completamente da quando l’uomo è scivolato nella doccia procurandosi una lesione per la quale ora riesce a camminare solo con l’ausilio delle stampelle, anche se per brevissimi tragitti. Come se ciò non fosse abbastanza, la moglie ha anche cinque figli da crescere insieme ed un lavoro da farmacista. Eppure, sono più uniti che mai. Per dirle grazie c’è Can Yaman, il suo attore preferito. “Spero di averti restituito un po’ di quel calore che mi infondi tutti i giorni”, le ha detto prima che il divo scendesse le scale a C’è posta per te.

Proprio Can Yaman ha riservato alla donna un discorso: “Sei fortissima, complimenti. Mi ha fatto molto effetto questa storia. Stavo pensando che io mi sento solo, vorrei una donna forte come te accanto a me, magari vengo a Salerno, se hai una sorella. Con una scusa di venire in farmacia”. La moglie di Giuseppe invece si è lasciata andare ad una dichiarazione d’amore per il marito: “È lui che mi dà la forza ogni giorni”. Poi arriva il momento dei regali: Can Yaman ha donato a Francesca la sua collana, ma soprattutto una vacanza in camper per una settimana.

“Non sentivo più nulla dall’ombelico in giù”

Can Yaman è il primo “regalo” della nuova stagione di C’è posta per te. È la sorpresa di Giuseppe per sua moglie Francesca. Non è una persona abituata a parlare, anzi si definisce un orso che difficilmente avrebbe pensato di andare in televisione. Ma voleva regalare una serata speciale alla moglie, soprattutto dopo quello che è successo il 2 maggio 2020. Quel giorno l’uomo, originario di Salerno, decise di farsi una doccia, ma cadde a causa del piatto doccia scivoloso, pensando di morire.

“Non sentivo più nulla dall’ombelico in giù, tutto si era fermato”. La moglie lo soccorse e in ospedale diagnosticarono una lesione per la quale fu operato. Dopo scoprì che la moglie era incinta del loro quinto figlio, mentre lui doveva sottoporsi alla riabilitazione per un mese. Tornato a casa, non era però lo stesso di prima. Era come un altro bimbo per la moglie, visto che doveva prestargli assistenza.

Il “regalo” di Giuseppe a C’è posta per te per la moglie Francesca

La moglie di Giuseppe, madre di quattro figli e incinta del quinto, si divideva tra il lavoro e la famiglia. Eppure Giuseppe non si rendeva conto dell’importanza della moglie Francesca. Al quinto mese di gravidanza si rese conto che senza la moglie sarebbe stato perso. Per questo decise di risollevarsi. Quindi, a C’è posta per te vuole ringraziarla e prometterle che tornerà ad essere il marito e padre di prima. “Voglio dirle che tutto andrà bene, ma non so se potrò mai mantenere questa promessa”, scrive nella lettera. “Sei stata un appiglio, mi hai aiutato a non arrendermi, a non abbandonarmi, soprattutto quando i dottori hanno detto che non c’era niente da fare”, le ha detto. Can Yaman è la “debolezza” di sua moglie, per questo l’attore rappresenta il regalo giusto per la donna.

