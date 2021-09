Giuseppe Zeno moglie e figlie: Margareth Madè, Angelica e Beatrice/ “Ci siamo conosciuti a casa di un amico”

Margareth Madè, Angelica e Beatrice, sono la moglie e le figlie di Giuseppe Zeno, l’attore protagonista di ‘Luce dei tuoi occhi’. Un grandissimo amore quello nato tra i due attori che lo scorso anno sono diventati genitori per la seconda volta. Dal loro amore, infatti, sono nate due splendide figlie: la primogenita Angelica e nel 2020 è arriva Beatrice. A darne l’annuncio è stato proprio l’attore di Ercolano sui social network postando una foto della moglie con in braccio la seconda arrivata. “Io penso di vedere qualcosa di più profondo, più infinito, più eterno dell’oceano nell’espressione degli occhi di un bambino piccolo quando si sveglia alla mattina e mormora o ride perché vede il sole splendere sulla sua culla. (Vincent Van Gogh). E io che ti vedo arrivare, Beatrice, capisco perché son nato. Benvenuta Beatrice. Margareth Madè non ti ringrazierò mai abbastanza” – si legge nel post in cui cita il grandissimo pittore Vincent Van Gogh. Margheret e Giuseppe sono sposati da circa cinque anni. Un matrimonio celebrato nel 2016 ad Ortigia, Siracusa.

Giuseppe Zeno e la nascita della figlia Beatrice/ L'emozione durante le riprese di 'Luce dei tuoi occhi'

In occasione dell’anniversario di matrimonio l’attore aveva scritto alla moglie: “non accade per caso, non accade quando decidi che sia il momento, non accade neanche quando pensi, ma sì, è la cosa giusta da fare. Accade perché era scritto. Accade perché il mio sguardo era già fisso nel punto in cui sapevo che saresti passata. E quel sapere è diventato sentire e lo sarà sempre di più! Buon anniversario”.

GIUSEPPE ZENO/ Serena Rossi: “Con lui un incontro turbolento” (Mina Settembre)

Giuseppe Zeno e la moglie Margareth Madè: “la sua bellezza trasmette il suo animo”

Margareth Madè e Giuseppe Zeno sono una delle coppie più belle del cinema italiano. L’incontro tra i due è avvenuto per puro caso una sera a casa di amici in comune. “Quando l’ho vista la prima volta, sono rimasto folgorato, e non artisticamente. La sua bellezza trasmette il suo animo, è una donna che ha principi e valori siciliani. Ci siamo conosciuti per caso a casa di un amico comune. Condividiamo molte cose, abbiamo famiglie che sono molto simili. Ci siamo spostati a Siracusa e questa è una delle pochissime foto che abbiamo fatto” – ha raccontato l’attore che ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine.

Giuseppe Zeno e Margareth Madè genitori bis/ Nata Beatrice: "Ti vedo e capisco..."

I due hanno poi cominciato a conoscersi e frequentarsi fino a quando si sono perdutamente innamorati. La coppia nel 2016 si è sposata e solo dopo un anno di matrimonio hanno accolto la prima figlia Angelica. Una gioia immensa per entrambi, un’emozione grandissima che l’attore ha voluto vivere al 100% assistendo anche al parto della compagna. “Vedere una donna che sta per partorire, vederla soffrire per mettere al mondo un figlio, è straordinario. Ho assistito al parto, sono sempre stato lì. In realtà mi ci sono un po’ trovato. Avevo sempre detto di voler partecipare ma non sapevo che i medici avessero deciso di coinvolgermi da protagonista” – ha raccontato l’attore che ha concluso dicendo – “ho sostenuto fisicamente Margareth durante il parto. All’inizio non ti rendi conto di quanto sta accadendo, lo percepisci realmente solo dopo qualche mese”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA