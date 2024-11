Giuseppina Ricci, chi è la moglie di Italo Bocchino: il retroscena

Da diversi anni il giornalista ed ex politico Italo Bocchino ha trovato l’amore con Giuseppina Ricci, estetista di professione che ha rubato il cuore della nota firma dopo qualche qualche cuore spezzato. In una intervista concessa a Candida Morbillo, Italo Bocchino aveva parlato così della sua nuova vita in seguito a una precedente rottura: “Io, dopo la separazione, oltre che a ritrovare un’identità dopo quasi 30 anni di politica, avevo investito il tempo sulle mie due figlie, avevo avuto delle relazioni di banale consumo, ma desideravo una coppia stabile”. Un amore nato da un colpo di fulmine quello tra Italo Bocchino e Giuseppina Ricci, che è riuscita a far dimenticare al politico tutte le sue storie passate e finite male.

Una relazione sfociata poi in matrimonio tra Giuseppina Ricci e Italo Bocchino, che sono convolati a nozze nel 2023 in quel di Ronciglione, un traguardo non scontato dopo i tempi iniziali in cui lei decise di far pedinare il futuro marito: “Ha buttato via i soldi, c’è uno che, per un mese, per seguirmi, ha mangiato nei migliori ristoranti a spese di Giusi” ha raccontato il giornalista e politico.

Giuseppina Ricci e il matrimonio con Italo Bocchino: “Sono costretto a fare i suoi trattamenti”

Il matrimonio tra Giuseppina Ricci e Italo Bocchino ha portato la coppia a condividere anche le professioni e a tal proposito il giornalista ha rivelato un retroscena in una intervista a Candida Morvillo, riguardo alla moglie che lavora nella vita di tutti i giorni come chirurga estetica:

“Ogni tre settimane, sono costretto a stendermi sul suo lettino per un’ora e mi fa trattamenti che non capisco e di cui non chiedo, fa medicina rigenerativa, comunque, soprattutto, il suo lavoro è difendere i miei capelli” ha raccontato Italo Bocchino svelando nel dettaglio la professione di Giuseppina Ricci.

