Giustizia privata, Italia 1/ Trama e cast del noir con Gerard Butler (oggi 8 aprile 2024)

Giustizia privata, diretto da F. Gary Gray in onda Italia 1

Il palinsesto televisivo di Italia 1, prevede per la prima serata di lunedì 8 aprile 2024, a partire dalle ore 21,20, la messa in onda del film di genere thriller azione Giustizia privata. Si tratta della pellicola americana realizzata nel 2009 da diverse case cinematografiche, tra cui Overture Films e The Film Department, mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche è stata curata da MovieMax. La regia è di F. Gary Gray che dirigerà anche Fast and Furious 8 e Men in Black: International.

Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Brian Tyler, il montaggio è stato curato da Tariq Anwar mentre gli effetti speciali sono stati ideati da Darrell Pritchett e Raymond Gieringer. Nel cast del film Giustizia privata ci sono Jamie Foxx, Gerard Butler, Colm Meaney, Bruce McGill, Leslie Bibb, Michael Irby e Regina Hall.

La trama del film Giustizia privata: la vittima di un’aggressione decide farsi giustizia da solo

In Giustizia privata, Clyde è un ingegnere che da tempo sta collaborando con il governo americano. Se da un lato questa attività gli permette di guadagnare davvero bene, dall’altro lo tiene costantemente lontano da sua moglie e dai suoi figli. Deciso ad avere un’esistenza più tranquilla si licenzia e ritorna nella piccola cittadina. Tuttavia i suoi intendimenti vengono immediatamente stravolti perché una sera piombano in casa due pericolosi malviventi che cercano di avere la meglio utilizzando una mazza da baseball.

La reazione da parte dell’ingegnere è davvero veemente e questo avrà delle ripercussioni in quanto i malviventi decidono di approfittare della moglie Clara che peraltro viene uccisa. Tutto questo avviene davanti agli occhi della figlia. I due malviventi vengono catturati e sottoposti a processo durante il quale uno dei due viene condannato alla pena di morte mentre l’altro, che di fatto è l’autore materiale omicidio, si vede comminata una pena di soli tre anni.

Naturalmente l’uomo non può assolutamente accettare questo genere di decisione da parte del giudice e così decide di ottenere giustizia in maniera privata. In particolare quando il malvivente esce di prigione viene catturato dall’ingegnere che si era travestito da militare. Attraverso l’utilizzo di una potente sostanza riesce a immobilizzare l’assassino dal punto di vista della muscolatura mantenendo attive le capacità cerebrali. Lo porta in una delle sue proprietà più nascoste e inizia a torturarlo in maniera tale da fargli pagare tutto quello che ha commesso nel corso degli anni. Purtroppo la vicenda prenderà una brutta piega.

