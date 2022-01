Giusy Buscemi è Lucia Ferrari in Doc 2/ Sedurrà Andrea Fanti? Secondo le anticipazioni…

Nella seconda stagione della serie di Raiuno “Doc” – Nelle tue mani” in onda dal 13 gennaio in prima serata su Raiuno, farà il suo debutto l’attrice Giusy Buscemi, che vestirà i panni di Lucia Ferrari, una psicologa pronta a supportare Andrea Fanti e gli altri medici dopo l’emergenza sanitaria. Lucia Ferrari è una psicologa esperta in disturbi da stress post traumatico, che dovrà preoccuparsi e occuparsi delle ferite profonde che il Covid lascerà in ogni medico coinvolto in prima linea, a cominciare da Giulia Giordano. Lucia Ferrari sarà coinvolta personalmente dal Coronavirus come tutti gli altri colleghi, anche a livello psicologico. Lucia è una collega molto preparata e ed è una fidata collaboratrice di Enrico Sandri.

Pare che abbia un difficile passato alle spalle, con cui non è ancora riuscita a fare i conti. In questo suo percorso troverà un valido aiuto nel suo paziente Gabriel. Per fortuna, a volte sono i medici a diventare pazienti e viceversa: quando Gabriel comincerà un percorso di terapia con Lucia, lei aiuterà lui a riprendere in mano la sua vita e lui aiuterà lei a ritrovare l’amore per se stessa e il coraggio di affrontare i suoi fantasmi. Lucia si prenderà cura dei suoi pazienti e li proteggerà.

“Doc – Nelle tue mani”, Lucia Ferrari (Giusy Buscemi) sconvolgerà la vita di Andrea Fanti

Lucia Ferrari alias Giusy Buscemi finirà per sconvolgere la vita di Andrea Fanti. Le anticipazioni di queste ore rivelano che la dottoressa con il suo fascino dovrebbe riuscire a far breccia nel cuore del dottore interpretato da Luca Argentero. Andrea Fanti sarà ancora diviso tra l’ex moglie Agnese e l’ex amante Giulia. Il rapporto potrebbe complicarsi a seguito dell’arrivo di Lucia Ferrari.

Giusy Buscemi si è trovata a lavorare con il marito Jan Maria Michelini, che è il regista della serie. Qualche tempo fa, la Buscemi a tal proposito aveva rivelato: “In realtà noi avremmo preferito evitare, tenere separato il lavoro dalla vita privata, anche solo per avere qualcosa di diverso di cui parlare la sera a cena. Però è successo che la produzione ci ha voluto entrambi. E alla fine ci siamo divertiti. Da attrice, è stato molto bello e stimolante essere diretta da un regista attento e bravo come lui”. Archiviata la pausa dedicata alla famiglia, Giusy Buscemi ha ripreso in mano la sua carriera da attrice. Qualche tempo fa, Giusy Buscemi aveva assicurato di non essere pentita di aver lasciato in stand by il suo percorso lavorativo per dedicarsi ai figli. L’attrice è felice di questa scelta e non ha alcun rimpianto a riguardo.

