J-Ax, compleanno negli States/ Space One: “Spero ti arrivi il mio cuore…”

Gran giorno oggi per il mondo del rap italiano visto che uno dei suoi storici e grandi rappresentati compie gli anni. Naturalmente stiamo parlando di J-Ax che proprio oggi compie gli anni dall’altra parte del mondo, negli States, ma questo non impedisce a colleghi e amici di fargli giungere i loro messaggi. L’affetto dei fan è già presente sui profili social di Alessandro Aleotti mentre quello degli amici noti all’ambiente rap stanno arrivando man mano che le ore passano. Il primo, però, all’alba quasi, è stato Space One (Piergiorgio Severi) amico storico di Ax che lo ha voluto anche come testimone nelle sue recenti nozze officiate da Fabio Rovazzi. Il suo messaggio non lascia dubbi sull’intensità dell’amicizia che lega i due rapper visto che Space One sul suo profilo Instagram ha scritto: “Tanti auguri fratello mio.. anche se ora sei dall’altra parte dell’oceano negli States spero ti arrivi l’amore di tutti quelli che ti vogliono bene e spero ti arrivi il mio buon compleanno all’unico e solo, il migliore di tutti i tempi…”

J-AX COMPIE GLI ANNI: GLI AUGURI DI COLLEGHI E AMICI

Oggi 5 agosto J-Ax compie 47 anni e i fan sono pronti a fare grandi feste oggi sui social. Il famoso rapper, cantautore e produttore discografico italiano, noto per aver fondato nel 1992 il duo hip hop “Articolo 31”, oggi è una figura importante sia per il mondo del rap italiano sia per la televisione. Da giudice nei talent alla conduzione al fianco di Michelle Hunziker su Canale 5, Ax ha fatto tanta strada e oggi, alla soglia dei 50 anni, non solo può definirsi un pilastro della musica ma anche un papà fiero e contento di essere tale. Il 19 febbraio del 2016 è nato Nicolas e nel brano “Tutto tua madre” il rapper ha raccontato la gioia sua e di sua moglie per l’arrivo del bambino dopo anni di tentativi.

Ecco il post su Space One:





