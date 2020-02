Gli anni più belli/ Video trailer: il film di Muccino che esplora la storia d’Italia

E’ tutto pronto per l’uscita in sala de Gli anni più belli, nuovo film di Gabriele Muccino al cinema dal 13 febbraio 2020: ieri il cast ha presentato il lungometraggio nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2020 e c’è grande attesa sui social network. Ad un anno da distanza da A casa tutti bene, il regista capitolino ha riunito un cast di prima fattura per una storia corale: il film racconta infatti la storia di quattro amici – Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria – nell’arco di 40 anni, dagli anni ottanta a oggi. Giulio, Gemma, Paolo e Riccardo sono fratelli e amici fin dall’adolescenza e Gli anni più belli racconta aspirazioni, successi e fallimenti dei quattro, ma anche i cambiamenti dell’Italia e degli italiani. La colonna sonora è curata dal maestro Nicola Piovani e della tracklist fa parte anche l’inedito Gli anni più belli di Claudio Baglioni, che dà il titolo al film.

GLI ANNI PIU’ BELLI DAL 13 FEBBRAIO AL CINEMA

«È il film più grande che abbia mai realizzato perché i personaggi sono la microstoria nella cornice della grande storia», ha raccontato il regista Gabriele Muccino, che ha poi evidenziato: «Sullo sfondo della storia che racconto c’è l’Italia che cambia, dalla fine degli anni di piombo alla caduta del Muro di Berlino, dalla stagione di Mani pulite all’11 settembre. Racconterò anche l’ascesa del Movimento 5 stelle. Non sarà un viaggio nostalgico, o pessimista: tutti i personaggi, con le loro difficoltà, sono spinti dall’idea che domani sarà un giorno migliore», riporta My Movies. Presente nel film anche Emma Marrone, che ha raccontato a Coming Soon: «Mi sentivo piccola in mezzo a questi titani del cinema italiano come Piefrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti. Mi hanno sostenuta, incoraggiata e supportata, e non mi hanno mai fatto sentire inadeguata nemmeno una volta».





© RIPRODUZIONE RISERVATA