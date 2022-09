Chi sono gli Aqua?/ Il successo di “Barbie Girl” e il ritorno in Italia nel 2023

Chi sono gli Aqua e cosa hanno fatto dopo il successo di “Barbie Girl”?

“I’m a Barbie girl, in a Barbie world, life in plastic, It’s fantastic…” chi non ha sentito almeno una volta nella vita questa grande hit musicale? A creare questo brano “Barbie Girl”, fu la band musicale “Aqua” negli anni ’90. Un successo mondiale e senza tempo, che continua a farsi strada all’interno dei locali, all’interno di programmi televisivi e tra le classifiche musicali di Spotify. Quest’anno quella hit compie 25 anni e gli Aqua hanno deciso di omaggiarla con un concerto che si terrà proprio in Italia, ma prima di parlarne scopriamo di più in merito alla band.

Rita Pavone, dalla marito Teddy Reno all'operazione al cuore/ Il ritorno al Arena Suzuki

Gli Aqua in origine erano una band norvegese/danese formata da quattro componenti: Lene Nystrom, Renè Dif, Soren Rasted e Claus Norreen; quest’ultimo ha poi lasciato il gruppo musicale nel 2016. Dopo il grande successo di “Barbie Girl” e dell’album “Aquarium”, gli Aqua hanno continuato a produrre album musicali (come Aquarium) e portarli in giro per il mondo fino al 2001, anno in cui avevano annunciato uno scioglimento della band. Dal 2008 il gruppo si è riunito solo per fare concerti in giro per il mondo, portando i loro “vecchi” brani, fino all’uscita di nuovi singoli come: “Rookie” (nel 2018) e “I am what I am” (nel 2021).

Aqua: Lene Grawford Nystrom e Soren Rasted si sono lasciati/ Ecco perchè

“Barbie Girl” compie 25 anni e gli Aqua tornano in Italia

Come avevamo preannunciato, quest’anno la famosa hit “Barbie Girl” compie 25 anni e gli Aqua hanno deciso di festeggiare proprio in Italia. Per chi non lo sapesse, il successo mondiale di questo grande brano, ha fatto sì che venisse riprodotto anche da altri famosi artisti e addirittura “ricreato”. E’ il caso di Ava Max, una cantante di origine albanese che ha avuto un grandissimo successo negli Stati Uniti (e non solo), che nel 2020 ha creato il brano “Not Your Barbie Girl”, una vera e propria rivisitazione della hit degli Aqua, che ha avuto moltissimo successo tra le classifiche di Spotify.

Chi è Fabio Concato/ L'amore per moglie Elisabetta Pesarese e la critica ai social

Gli Aqua sono sempre stati molto contenti e soddisfatti di questi traguardi e il 18 febbraio del 2023 terranno un concerto a Milano, al Mediolanum Forum di Assago. A partire dalle ore 12 di mercoledi 21 settembre si potranno acquistare i biglietti e se volete partecipare, meglio affrettarsi perché si tratta di un’unica data! Sui social ovviamente la notizia ha fatto molto scalpore e ha reso felici molti amanti della musica anni ’90 ma anche tantissimi giovani che seppur “distanti” dalla generazione ’90 ascoltano ancora con divertimento quella hit “immortale”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA