Gli inseparabili, Valerio e Fabrizio Salvatori/ Da Avanti un altro a Pechino Express

Fratelli gemelli, Valerio e Fabrizio Salvatori sono gli inseparabili nel programma Pechino Express 2020, la cui prima puntata andrà in onda questa sera, martedì 11 febbraio. Valerio e Fabrizio hanno 24 anni e sono originari di Fermo, una città delle Marche. Sono noti al pubblico televisivo per le loro apparizioni in televisione (Detto Fatto e Avanti un altro), oltre che per il loro look stravagante: barba da hipster, capelli ricci e un originale colore rosso, anche se a lanciarli è stata la moda (entrambi hanno preso parte a numerose passerelle di moda per importanti case di moda). Nel video di presentazione clicca qui per vederlo, Valerio si è definito un diesel, assegnando a Fabrizio l’etichetta di benzina, perché più impulsivo e diretto rispetto a lui. Nel presentare in maniera alternativa il fratello gemello, Valerio ha paragonato Fabrizio al videogioco Need for Speed. Fabrizio non ha potuto che confermare il proprio carattere impulsivo, sottolineando di essere una persona a cui piace buttarsi a capofitto in una qualsiasi avventura. Il profilo Instagram non poteva che essere in comune: sull’account @twotwins95 hanno da poco postato una foto che li ritrae insieme con il cartello Gli inseparabili, per annunciare al pubblico l’imminente partenza di Pechino Express (il post è disponibile a questo link). Rispetto ad altri concorrenti dell’adventure-game di Rai Due, il loro account Instagram non è molto seguito (poco più di 11 mila follower). Questo però non significa nulla ai fini del successo o meno nel reality condotto da Costantino della Gherardesca.

VALERIO SALVATORI E FABRIZIO SALVATORI, GLI INSEPARABILI: AFFIATAMENTO E GRANDE FEELING

Nel corso dell’intervista rilasciata agli autori di Pechino Express per il video di presentazione, Valerio e Fabrizio hanno spesso sottolineato il fatto di essere molte volte insieme per motivi di lavoro e di non essersi mai realmente allontanati nei loro primi 24 anni di vita. Il fatto di essere così uniti, di conoscersi così bene, è un vantaggio importante che Gli inseparabili possono spendere nei confronti delle altre coppie partecipanti. Sono poi entrambi molto giovani, conoscono le lingue grazie al loro lavoro, e riescono ad adattarsi facilmente a qualsiasi situazione sapendo di poter contare sempre sull’aiuto dell’uno o dell’altro: per tutti questi motivi le aspettative su Valerio e Fabrizio sono molto alte, sicuramente sono tra i candidati principali ad arrivare fino in fondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA