Gloria, Fiction/ Anticipazioni 26 febbraio 2024 e diretta: il castello di bugie crolla?

Gloria, fiction: anticipazioni e diretta seconda puntata 26 febbraio 2024

Lunedì 26 febbraio, in prima serata, torna in onda la fiction Gloria che ha riportato su Raiuno Sabrina Ferilli. L’attrice, dopo diverso tempo, è tornata ad essere la protagonista di una fiction Rai in cui interpreta Gloria, una vera diva del cinema caduta ormai nel dimenticatoio ma decisa a riprendersi la scena, pare ad ogni costo. Su consiglio del manager interpretato da Massimo Ghini, Gloria comincia a fingere sul proprio stato di salute. Quando, infatti, alcuni controlli medici evidenziano la presenza di una macchia che, poi, si scopre essere innocua, l’agente riesce a convincere Gloria a fingere di essere malata.

Con la malattia, la stampa comincia ad occuparsi nuovamente di Gloria e della sua vita e anche amici e colleghi del mondo dello spettacolo si mobilitano per supportarla. Come se non bastasse, la malattia fa tornare nella sua vita anche l’ex marito interpretato da Sergio Assisi. Cosa accadrà, dunque, nei nuovi episodi in onda oggi?

Gloria, fiction Raiuno: la trama degli episodi “Segreti e bugie” e “Rivelazioni”

Nel primo episodio della seconda puntata di Gloria dal titolo “Segreti e bugie”, Manlio, l’agente di Gloria, riesce a convincerla a non interrompere il piano ingannevole continuando a far credere a tutti di essere malata. Manlio, infatti, è convinto che, in questo modo, tutti riescano a portare a casa una serie di benefici e così si rivolge un esperto di social media per garantire il successo del piano. Nel frattempo, Manlio comincia una relazione con la giovane attrice Lucilla che desidera diventare famosa.

Nel secondo episodio della seconda puntata della fiction Gloria dal titolo “Rivelazioni”, Gloria comincia ad essere assalita dai sensi di colpa consapevole di aver ingannato tutti e timorosa di perdere tutto ciò che ha raccolto negli anni a causa del castello di bugie costruito. Tuttavia, la paura di perdere il supporto dell’ex marito Alex la spinge a portare avanti l’inganno. Tuttavia, la situazione precipita quando Sergio scopre la verità.

Come vedere in diretta streaming la fiction Gloria

La seconda puntata della fiction Gloria può essere vista in diretta televisiva su Raiuno, subito dopo l’appuntamento quotidiano con Affari Tuoi. Il secondo appuntamento con la fiction interpretata da Sabrina Ferilli può essere seguito anche in diretta streaming su Raiplay dove è possibile rivedere anche la prima puntata, trasmessa lunedì 19 febbraio.

