GLORIA, FICTION RAI1/ Anticipazioni ultima puntata e diretta: Alex chiede a Gloria di sposarlo ma le nozze…

Ultima puntata Gloria, fiction Rai 1: 27 febbraio 2024

È appena iniziata la terza ed ultima puntata di Gloria, la fiction di Rai1 con protagonista Sabrina Ferilli. Per l’attrice è un momento magico, la bugia sulla sua malattia continua e sta portando i suoi frutti. Grazie a questo piano ed all’agente Manlio, Gloria ottiene la parte in un film importante francese con protagonista Vincent Cassel. Il fratello Luca e l’assistente Iola, tuttavia, non condividono il suo segreto

E non è tutto anche dal punto di vista privato ci sono novità esaltanti: Alex chiede a Gloria di sposarlo e lei ha accettato ma le nozze ci saranno? Insomma tutto va a gonfie vele ma questo clima idilliaco non durerà troppo. Il castello di bugie che ha creato l’attrice, insieme al suo manager, si sgretolerà in malo modo e la situazione sfuggirà di mano. (Agg di Liliana Morreale)

Anticipazioni ultima puntata Gloria, 27 febbraio 2024: Grandi annuncia il suicidio

Dalle anticipazioni sulla puntata finale di Gloria, fiction di Rai1 con protagonista Sabrina Ferilli si scopre che il gran finale sarà ricco di intrighi, bugie, segreti e soprattutto un inaspettato colpo di scena finale. Andando con ordine la puntata finale di Gloria si apre che il quinto episodio dal titolo Promesse non mantenute. Gloria continuerà imperterrita a tenere in piedi il suo castello di bugie ma Gabriele (Eugenio Franceschini) e Lucilla (Fiorenza D’Antonio) iniziano a sospettare che l’attrice ed il suo agente Manlio (Massimo Ghini) nascondono qualcosa.

Le anticipazioni sulla puntata del 27 febbraio 2024 di Gloria svelano che l’attrice impersonata da Sabrina Ferilli continuerà ad essere in preda ai sensi di colpa per le bugie che racconta ai suoi familiari, soprattutto alla figlia Emma (Martina Lampugnani). Alex (Sergio Assisi) dopo aver lasciato Daniela (Giorgia Salari) chiederà all’attrice di sposarlo. Tuttavia il matrimonio tra Gloria ed Alex salterà perché la situazione prenderà una piega inaspettata: la giovane aspirante attrice Lucilla ed il giovane social media manager Gabriele scopriranno la verità sul segreto della Grandi.

Gloria, come finisce? Anticipazioni puntata finale del 27 febbraio 2024: colpo di scena drammatico sul finale

E poi ancora anticipazioni sulla trama dell’ultima puntata della fiction di Rai1 Gloria, in onda il 27 febbraio 2024, svelano che l’attrice e Manlio saranno ricattati da Lucilla e Gabriele. Si passa così all’ultimo episodio della fiction dal titolo Addio ai miei cari. Messa alla stretta dalla giovane attrice e dal social media manager la Grandi troverà un piano per uscire dalla pessima situazione in cui si è cacciata: fingerà il suicidio. Dopo aver fatto recapitare una struggente lettera d’addio ai suoi cari sparirà nel nulla.

Tuttavia gli imprevisti e risvolti inaspettati saranno dietro l’angolo. Anche stavolta Gloria ingannerà tutti, è ancora viva e decisa a tornare sulle scene. Tuttavia la giovane coppia scoprirà dove si nasconde, Gabriele la raggiungerà. A questo punto per difendere Gloria interverà Alex e accadrà un colpo di scena drammatico. Per scoprire come si conclude la fiction di Rai1 Gloria l’appuntamente è per questa sera alle 21.35 circa su Rai1.

Anticipazioni Gloria, cosa succede nel finale della fiction di Rai1?

L’ultima puntata di Gloria andrà oggi, 27 febbraio 2024, in prima serata su Rai1. Dalle anticipazioni si scopre che la situazione per Gloria Grandi diventerà sempre più grave e insostenibile. L’attrice ha mentito a tutti. In piena decadenza con la complicità del suo agente Manlio finge di essere gravemente malata e in fin di vita per impietosire il pubblico e magari ottenere un’importante parte in un film per il cinema.

Le bugie di Gloria, però, non finiscono qui, inizia in segreto una storia d’amore con l’ex marito senza rivelare, inizialmente nulla a nessuno. E durante una chiacchierata con Manlio si scopre che è quest’ultimo il padre biologico della figlia. Insomma bugie su bugie. La fiction interpretata da Sabrina Ferilli può essere seguito anche in diretta streaming su Raiplay dove è possibile rivedere anche la prime due puntate.











