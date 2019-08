GLORIA GUIDA, MOGLIE DI JOHNNY DORELLI/ Grande Fratello Vip? Ci sono stata vicino ma…

Gloria Guida è la moglie di Johnny Dorelli dal 1991, come si sono conosciuti?

Johnny Dorelli, questa sera sarà protagonista di una puntata speciale di Techetechete’, per cui l’autore Francesco Valitutti ha selezionato non meno di quaranta filmati d’epoca. Al centro anche Gloria Guida, quale presenza costante nella sua vita pubblica e privata. I due si sono conosciuti sul set, tanto per cambiare, dove la loro storia d’amore è nata e si è consolidata. Era il 1979: da allora, Gloria e Johnny sono inseparabili. A quei tempi soprattutto, non era usuale che una donna stesse con un uomo tanto più grande. Sono 18 anni gli anni che li separano: “Io lo amo perché è ironico, giocoso (sorride). Spesso ci punzecchiamo e lo prendo in giro, soprattutto da quando si è operato alle gambe e cammina poco… Ogni tanto si lamenta, come tutti gli uomini, perché ha mille paure per la salute. E io le esorcizzo e gli do forza. La nostra è stata anche una storia difficile. Oggi è normale che in una coppia ci sia molta differenza d’età, ma ai nostri tempi non era affatto così”.

Gloria Guida: “La tv? Non mi gratificava”

Gloria Guida si confessa in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Parla a lungo anche del suo programma, Le ragazze, con cui è tornata in onda recentemente. Quando gliel’hanno proposto, lei non poteva crederci: “Non ho dormito per una notte intera. Avevo la tachicardia. Mio marito mi diceva di accettare perché era quello che volevo. Non mi sentivo più gratificata dalle singole partecipazioni o comparsate e avevo deciso di mollare per noia e stanchezza. Quest’occasione mi ha ridato la giusta carica“. Nel 2010, dopo una lunga pausa dalle scene, la rivedemmo anche nella fiction Fratelli Benvenuti: “Il progetto partì male perché andò in onda d’estate e le storie non erano del tutto a punto. Poi ho partecipato come concorrente alla prima edizione di Tale e quale show, che andò benissimo, e come giurata a Io canto di Gerry Scotti”. Non solo: “Sono andata all’incontro del primo Gf Vip ma ho deciso subito di declinare l’offerta. Seguo i reality ma non li amo. So che se entrassi in gioco mi metterei in un angolino e dopo due giorni mi sbatterebbero fuori”.

Gloria Guida, 40 anni insieme a Johnny Dorelli

Nonostante la liaison con Johnny Dorelli, Gloria Guida ha avuto una giovinezza normale. Anzi: dice di essere stata “una ragazza molto intelligente”: “Basta pensare che nel 2019 io e Johnny festeggeremo 40 anni di vita insieme“. Quando lei lo presentò ai suoi genitori, loro non dissero una parola. In realtà, però, non erano molto contenti: “All’inizio lui era sempre lontano per lavoro. E poi era un uomo che piaceva molto. Insomma, dovevo sempre stare con gli occhi bene aperti. Però anch’io nel mio piccolo non lo lasciavo per niente tranquillo…”. E nemmeno oggi lo lascia tranquillo. A dire il vero, vorrebbe che tornasse in televisione: “Magari. Lui in passato ha ricevuto diverse proposte di fiction e altri progetti, ma ha sempre rifiutato. E io ne ho sofferto, perché secondo me Johnny è un ottimo esempio per i giovani artisti di oggi. Il tramite per il ritorno di mio marito in televisione da Fabio Fazio sono stata io”.



