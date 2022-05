GLORIA NICOLETTI, UOMINI E DONNE/ “Con Riccardo Guarnieri non può esserci niente”

Gloria Nicoletti, nuovo confronto con Riccardo Guarnieri

Maria De Filippi apre la puntata di Uomini e Donne del 23 maggio con Riccardo Guarnieri, Gloria Nicoletti e Fabio mandano in onda un filmato in cui Riccardo chiede a Gloria di uscire nuovamente insieme. In studio, poi, Gloria annuncia di non voler uscire più con Riccardo. “Ieri sera sono stata bene con Fabio. E’ stata una delle più belle serate”, ha detto la dama del trono over. “Con Riccardo non più esserci niente”, ha aggiunto Gloria chiudendo definitivamente la conoscenza.

Riccardo non credendo a Gloria, ipotizza che tra la dama e Fabio possa esserci un accordo. “Ma come ti permetti di dire che tra noi c’è un accordo se l’ho conosciuto solo qui?”, chiede Gloria che ribadisce la propria decisione. “Lei alla redazione ha detto che di Riccardo non le importa nulla”, aggiunge Maria De Filippi (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Gloria Nicoletti tra Riccardo Guarnieri e Fabio

Tra le nuove dame del trono over di Uomini e Donne, chi sta creando maggiori dinamiche è sicuramente Gloria Nicoletti che è stata la prima donna con cui Riccardo Guarnieri ha deciso di ricominciare il suo percorso nel programma di Maria De Filippi per trovare l’amore. dopo una breve frequentazione e qualche bacio, non sentendosi totalmente corteggiata da Riccardo e vedendo nel cavaliere ancora molta confusione in merito al suo rapporto con Ida Platano, Gloria ha deciso di chiudere la conoscenza. Nella scorsa puntata, però, mentre Gloria era al centro dello studio con Fabio, il cavaliere con cui sta uscendo, Riccardo ha provato a corteggiarla nuovamente.

“A me dice che sta frequentando un’altra persona, adesso sta cercando di far entrare un’altra persona, sei un po’ contraddittoria, ogni volta che noi parliamo tu cerchi lui. Te lo posso chiedere ancora di ballare?“ – ha detto Riccardo a cui Gloria ha risposto così – “Ti ho conosciuto caratterialmente, puoi chiederlo di ballare ma io non accetto“.

Gloria chiude con Riccardo Guarnieri

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, come svelano le anticipazioni della registrazione della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Gloria si accomoderà al centro dello studio avendo di fronte sia Riccardo che Fabio. Gloria racconterà nuovi dettagli di ciò che è accaduto con il cavaliere pugliese per poi annunciare di voler chiudere definitivamente con Riccardo per concentrarsi su Fabio.

Come reagirà, invece, quest’ultimo? Fabio ha già ammesso di non voler uscire con una donna che esce anche con altri uomini nonostante sia ciò che prevede il contesto della trasmissione. La scelta di Gloria lo convincerà a portare avanti la conoscenza con la dama?











