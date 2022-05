RICCARDO GUARNIERI, UOMINI E DONNE/ “Ho tolto il saluto ad Ida Platano…”

Riccardo Guarnieri, lite con Ida Platano

Durante il confronto con Gloria Nicoletti che ha deciso di chiudere la conoscenza con lui per continuare a frequentare solo Fabio, Riccardo Guarnieri svela di aver tolto il saluto ad Ida Platano: “Mi sembra giusto così perchè l’atra volta potevi dire che anche tu avevi voglia di ballare. Posso provare dell’affetto per te, ma se mi volti nuovamente le spalle dico basta“, sbotta il cavaliere pugliese.

“Anche tu hai fatto la stessa cosa con me perchè quando mi hanno accusata di prendere in giro le persone con cui esco come Alessandro, eri l’unico che poteva parlare”, ribatte Ida. “Non capisco in qualità di cosa hai queste pretese da parte di Ida. E’ come se fosse ancorala tua donna quando sei il primo a non volerla”, sbotta Gianni Sperti. “Tu, a 44 anni, non sai ancora cosa vuoi“, dice ancora Ida. (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Riccardo Guarnieri torna da Gloria a Uomini e Donne?

Riccardo Guarnieri torna al centro dello studio di Uomini e Donne nella puntata in onda oggi? Il cavaliere pugliese, rientrato in trasmissione, è uscito subito con Gloria con cui c’è stata una forte attrazione fisica che, però, non è bastata per portare avanti la frequentazione. Gloria, infatti, non sentendosi corteggiata da Riccardo, aveva deciso di chiudere la conoscenza. La dama ha così cominciato a conoscere Fabio con cui, nonostante vari altri e bassi, si sta frequentando ancora.

Nella puntata in onda oggi, come svelano le anticipazioni della registrazione pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Riccardo tornerà al centro dello studio proprio con Gloria, ma anche con Fabio. Cosa accadrà, dunque, tra i due cavalieri e la dama nel nuovo appuntamento con il dating show di canale 5?

Riccardo Guarnieri e la proposta a Gloria?

Dopo aver fatto capire, già nella scorsa puntata di Uomini e donne, di essere ancora interessato a Gloria, nella puntata di oggi, il cavaliere pugliese si accomoderà proprio al centro dello studio con la dama e il cavaliere Fabio avendo ricominciato a corteggiare Gloria. Quest’ultima che non ha mai nascosto di provare una forte attrazione fisica per Riccardo, tuttavia, spiazzerà tutti annunciando la propria decisione: nessuna seconda possibilità a Riccardo.

Gloria, infatti, annuncerà di voler continuare a conoscere solo Fabio chiudendo definitivamente la conoscenza con Riccardo che, poi, si scontrerà anche con Ida Platano con cui, dopo un botta e risposta e varie lacrime in studio, ci sarà un colpo di scena.

