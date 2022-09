Gnonto al Leeds, è ufficiale/ Calciomercato news: contratto di 5 anni per l’azzurro

Willy Gnonto è passato ufficialmente al Leeds. L’azzurro, che ha debuttato in Nazionale a 18 anni e mezzo, servendo un assist a Lorenzo Pellegrini e andando anche a referto nella brutta sconfitta rimediata dall’Italia di Roberto Mancini per mano della Germania in Nations League (5-2), è stato ingaggiato dal club che milita in Premier League, garantendogli un palcoscenico di prestigio assoluto, sul quale il giocatore sarà chiamato a dimostrare le qualità che ha fatto intravedere già in questo primo spezzone di carriera tra i “pro” (l’anno scorso era allo Zurigo, in Svizzera), ritrovando anche alcune vecchie conoscenze del nostro campionato di Serie A, non ultimi gli “juventini” Arthur e Zakaria, accasatisi in prestito rispettivamente al Liverpool e al Chelsea nel corso dell’ultima giornata di calciomercato.

Gnonto non ha mai calcato i campi del nostro massimo campionato, ma vanta un percorso di crescita nelle giovanili dell’Inter. Dopo il divorzio dal club nerazzurro, consumatosi nel 2020, ha disputato 74 partite ufficiali con indosso la casacca dello Zurigo, andando in gol 12 volte e riuscendo anche a dare un contributo notevole per quanto concerne la vittoria del campionato. Il Leeds l’ha monitorato a lungo, fino a quando ha deciso di affondare il colpo, aspettando l’ultimo giorno utile.

GNONTO AL LEEDS: ACCORDO DA 4,5 MILIONI DI EURO PIÙ BONUS TRA GLI INGLESI E LO ZURIGO

Il Leeds, dicevamo, ha garantito a Gnonto un contratto quinquennale, versando allo Zurigo un importo pari a 4,5 milioni di euro più bonus e assicurandogli una percentuale sulla futura rivendita. Dopo l’intesa ratificata tra le due compagini, Gnonto ha anche avuto il merito di ottenere in tempo il permesso di lavoro, necessario per il trasferimento, potendo così apporre la propria firma in calce al contratto con il club d’Oltremanica.

Archiviate le prime cinque giornate di Premier League, il Leeds si trova attualmente al settimo posto in classifica con 8 punti in cassaforte, frutto di due vittorie, altrettanti pareggi e una sconfitta, in coabitazione con il Liverpool e con i londinesi del Fulham, grazie anche al travolgente successo ottenuto in occasione della sfida contro il Chelsea (3-0).

