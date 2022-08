Jorgelina Cardoso, moglie Ángel Di María/ “In Inghilterra volevo uccidermi…”

Jorgelina Cardoso, moglie del calciatore della Juventus Ángel Di María, è intervenuta due anni fa ai microfoni del programma ‘LAM’, trasmesso dal canale argentino “El Trece”, e in queste ore le sue parole sono prepotentemente riemerse sul web, generando discussioni. In particolare, la consorte del Fideo non ha descritto in termini entusiastici – per usare un eufemismo – la parentesi vissuta con suo marito a Manchester, uno dei tanti e prestigiosi club nei quali l’argentino ha militato.

“Angel è venuto da me un giorno e ha detto: ‘Guarda questa proposta del Manchester United’. Io non volevo andare, gli ho detto di andarci da solo – ha svelato Jorgelina Cardoso -. ‘Andiamo tutti e due’ è stata la sua risposta, invece. Era un’offerta da un sacco di soldi, più di quanto gli spagnoli del Real Madrid gli avessero offerto, e quindi siamo andati. Se lavori in un’azienda e qualcuno ti offre il doppio dello stipendio, d’altra parte, corri. Poi noi eravamo amici di Giannina Maradona, moglie di Sergio Aguero, così siamo andati a Manchester per un anno”.

JORGELINA CARDOSO: “MANCHESTER ORRIBILE, NON MI È PIACIUTO PER NIENTE”

Nel prosieguo della sua intervista, Jorgelina Cardoso, ha rivelato che, a suo avviso, Manchester “era orribile! Siamo tornati a casa e gli ho detto: ‘Se mai verrai trasferito, assicurati che sia ovunque nel mondo tranne che in Inghilterra‘. Non mi è piaciuto per niente… Le persone sono tutte strane. Quando andavi in giro non sapevi se ti avrebbero ucciso. Il cibo è disgustoso. Le donne sembrano di porcellana. Noi eravamo a Madrid, nella migliore squadra del mondo, cibo perfetto, clima perfetto, tutto era perfetto. E poi è arrivata la proposta dello United…”.

Ottima da un punto di vista finanziario, decisamente meno, a sentire Jorgelina Cardoso, per ciò che concerne la vita di tutti i giorni. Tanto che la ragazza è arrivata a pensare persino al suicidio: “Un giorno ho detto a mio marito: ‘Tesoro, voglio uccidermi! Qui è notte alle due del pomeriggio'”. Cardoso, però, ha ammesso che quei mesi duri in Inghilterra hanno rafforzato il suo rapporto con Di María: “Quando ci accadono cose brutte, rimaniamo uniti”.