Godin lascia l’Inter?/ Miele: Partirà, Spagna o Sudamerica nel suo futuro (esclusiva)

Diego Godin è certo il protagonista delle ultime voci di calciomercato che riguarda la formazione nerazzurra. Da tempo infatti che si vocifera che il giocatore, dopo appena una stagione a Milano possa abbandonare lo spogliatoio di Antonio Conte e pure non mancherebbero diversi club pronti ad accogliere il difensore. Benchè pure lo stesso uruguaiano abbia affermato la sua volontà a rimanere, pure il suo destino pare segnato e a fine stagione davvero Godin potrebbe lasciare l’Inter. Con pure ben poco rimpianto dei tifosi, che si aspettavano da lui certo qualcosa di più, dopo aver vinto così tanto in Spagna e con la maglia della nazionale. Per parlare del possibile addio di Godin dall’Inter abbiamo sentito l’operatore di mercato Mario Miele: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Godin lascia l’Inter? E’ probabile che questa cosa avvenga veramente, visto che Godin sta giocando poco e trova poco spazio nell’Inter.

Solo una squadra straniera nel suo futuro? Penso proprio di sì e non escludo che possa anche tornare a giocare in Spagna.

Magari il ritorno in Sudamerica? Perchè no magari in una delle due squadre principali del suo paese, l’Uruguay, il Penarol o il Nacional.

O addirittura il ritiro? No credo che Godin non si ritiri, non lasci definitivamente il calcio.

Bastoni per sostituirlo… E’ lui gioca sempre ormai, che è sempre titolare nell’Inter. Un ottimo giocatore, anche se un po’ irruento, un po’ falloso.

(Franco Vittadini)



