Diego Godin all’Inter: ufficiale/ Video, colpo per Conte: “Nuovo sceriffo in città”

Diego Godin all’Inter: dopo mesi di voci e di conferme, oggi è arrivata l’ufficialità. Il centrale difensivo è il primo colpo per Antonio Conte, un rinforzo di qualità e di esperienza per tentare di colmare il gap con la Juventus e provare a fare il salto di qualità. Classe 1986, Godin arriva a costo zero dall’Atletico Madrid: contratto fino al 30 giugno 2022 per il centrale che andrà a comporre la difesa a tre del Biscione insieme a Milan Skriniar e Stefan de Vrij. In attesa dell’ufficialità di Valentino Lazaro e Edin Dzeko, i tifosi della Beneamata possono dare il benvenuto al «nuovo sceriffo della città»: «ora porterà le sue doti, la sua esperienza, la sua ‘garra’ al sevizio della Milano nerazzurra. In bocca al lupo per la sua nuova avventura all’Inter, #WelcomeDiego!», il messaggio sul sito ufficiale del club meneghino.

DIEGO GODIN ALL’INTER, E’ UFFICIALE

«Grazie a tutti per i messaggi. Sono molto motivato per questa nuova sfida», le prime parole di Diego Godin su Twitter dopo l’ufficialità del suo sbarco all’Inter. Queste, invece, le dichiarazioni nel video di presentazione creato dall’Inter Media House: «Vi farò vedere l’anima uruguaiana». Tifosi nerazzurri in estasi per l’arrivo del capitano della Nazionale uruguaiana, ecco una carrellata di messaggi sui social: «Professionista, grande uomo, grande giocatore. È uno a cui ti affezioni. È il calcio, é la difesa. Ha vinto la Liga contro Barcellona e Real Madrid super favorite della vigilia, capitano e simbolo di una nazionale storica. Uno così non invecchia mai», «Adesso mi sento al sicuro con il nuovo sceriffo!!», «Quanto è forte Godín, vero comandante della difesa».





