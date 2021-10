Goffredo Cerza, fidanzato Aurora Ramazzotti/ Lei: “mi hai cambiato la vita”

Goffredo Cerza è il fidanzato di Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. 4 anni d’amore e nessuna crisi tra la coppia che alcune settimane fa ha smentito clamorosamente la fine della loro relazione. Sui social, infatti, la figlia d’arte ha smentito la notizia che circolava sulla fine della storia d’amore con Goffredo Cerza con un post e tre foto in compagnia del suo amore. Tre scatti a conferma che l’amore con Goffredo procede a gonfie vele. Ad accompagnare il post una breve didascalia “a noi due”.

Non solo, Aurora Ramazzotti ha poi pubblicato un selfie con il fidanzato scrivendo: “siamo ancora qua”, mentre Goffredo su Instagram aveva ironizzato sul gossip scoppiato sulla sua relazione con la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. “Se lo scrivono i giornali allora è vero” – ha detto ironico Goffredo smentendo anche lui le voci su una possibile crisi con la fidanzata.

L’amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza procede a gonfie vele e oramai sono coppia fissa da circa 4 anni. “Mi hai cambiato la vita e continui a farlo, inspiegabilmente, ogni giorno” aveva scritto la Ramazzotti al fidanzato nel giorno del suo compleanno. Una bellissima dedica d’amore quella di Aurora al suo fidanzato: “con te ho costruito il castello d’amore che sognavo leggendo i libri: i tuoi occhi parlanti, dal primo giorno che ci siamo incontrati, hanno distrutto le fondamenta del muro che mi difendeva. E io te ne sarò per sempre grata”.

Nessuna crisi quindi per la coppia, anzi Aurora e Goffredo sono più innamorati che mai! Dal 2017, infatti, fanno coppia fissa e non hanno alcuna intenzione di lasciarsi, anzi i due hanno grandi progetti per il futuro. Tra questi c’è sicuramente il matrimonio, anche se per il momento entrambi sono focalizzati sulle loro carriere.



