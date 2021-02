Golden Globes 2021, film vincitori/ Pronostici e quote: Nomadland favorito, poi…

Tra poche ore conosceremo i film vincitori dei Golden Globes 2021: alle ore 2.00 italiane si terrà la cerimonia di premiazione condotta da Tina Fey ed Amy Poehler. A causa della pandemia da Covid-19, per la prima volta si terrà in due location diverse: la Fey al Rainbow Room (New York) mentre la Poehler al solito Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, dove si svolgono tradizionalmente le cerimonie.

La lista dei candidati ai Golden Globes 2021 è stata rivelata lo scorso 3 febbraio 2021 e c’è grande curiosità di scoprire chi si aggiudicherà i riconoscimenti più importanti. Ricordiamo che i Golden Globe Awards – assegnati da una giuria di circa novanta giornalisti della stampa estera iscritti all’HFPA (Hollywood Foreign Press Association) – rientrano nel trio dei maggiori riconoscimenti del settore cinematografico-televisio insieme a Oscar e Emmy.

GOLDEN GLOBES 2021: QUOTE E PRONOSTICI

In attesa di scoprire quali saranno i film vincitori, andiamo ad analizzare le quote di questi Golden Globes 2021. Partiamo dal riconoscimento più atteso, il premio al miglior film drammatico: si profila un testa a testa tra Nomadland (1.85) e Il processo ai Chicago 7 (2.00), difficile ipotizzare un successo di Mank (10), Una donna promettente (15) e The Father (25). Puntiamo sul film di Chloe Zhao. Passiamo adesso al miglior film musical/commedia: Hamilton è dato per favorito a 2.00, seguito subito dopo da Borat a 2.50 e The Prom a 4.00. Staccati Palm Springs (15.00) e Music (25.00). Verso una tranquilla vittoria il musical targato Disney. Passiamo adesso al premio per la miglior serie tv drammatica: The Crown favoritissimo a 1.35, vittoria che appare scontata. Poi spazio a Ozark (3.50), The Mandalorian (10.00), Ratched (12.00) e Lovercraft Country (20.00). Per la miglior regia sembra non esserci storia: Chloe Zhao è quotata 1.20, nettamente staccati David Fincher (6.00), Aaron Sorkin (7.50), Regina King (15.00) e Emerald Fenner (20.00). Concludiamo questa analisi con il miglior film in lingua straniera: Minari è dato favorito a 1.60, seguito da Un altro giro a 3.00. Poi il “nostro” La vita davanti a sé a 8.00, La Llorona a 10.00 e Due a 15.00. Qui non è da escludere la sorpresona: Un altro giro di Vintenberg è un gran bel film…

