Governo, manifestazione M5s, Pd e (forse) Italia Viva/ Elezioni Umbria, manovra e…

Manifestazione Governo M5s-Pd-Italia Viva in Umbria: questo l’annuncio di Luigi Di Maio a margine di una visita al cantiere della Terni-Rieti. Domenica 27 ottobre la prima tappa delle elezioni Regionali, con la coalizione giallorossa che si presenta unita per contrastare il Centrodestra: il candidato Vincenzo Bianconi si troverà di fronte Donatella Tesei e gli ultimi sondaggi politici segnalano una situazione di equilibrio. Per rispondere alla manifestazione di Piazza San Giovanni a Roma, le forze di maggioranza sono al lavoro «per un evento domani con tutti i rappresentanti di questa coalizione». Campagna elettorale ma non solo: il capo politico grillino ha sottolineato che nel corso dell’evento verrà presentata la manovra 2020, ma restano da sciogliere ancora alcuni nodi. «Inviteremo il premier Giuseppe Conte insieme al segretario del Pd Nicola Zingaretti, al ministro della Salute Roberto Speranza e a chi vorrà partecipare. Anche Italia Viva, se vorrà», ha aggiunto il ministro degli Esteri: è proprio la presenza di Matteo Renzi il punto interrogativo di maggior rilievo…

MANIFESTAZIONE GOVERNO M5S, PD E (FORSE) ITALIA VIVA IN UMBRIA

Luigi Di Maio ha sottolineato che l’obiettivo dell’evento sarà quello «di spiegare nei dettagli questa manovra, che mantiene la promessa di non aumentare l’Iva, abolisce il super ticket in sanità, istituisce un assegno unico per le famiglie che fanno figli e abbassa il cuneo fiscale». A stretto giro di posta è arrivato il commento di Nicola Zingaretti: «C’è una manovra coraggiosa che può iniziare a costruire speranze: è un valore e va raccontato perché l’Italia necessità di ricostruire fiducia nel futuro». Il Pd, dunque, conferma la sua presenza alla manifestazione annunciata dal leader M5s, mentre resta da valutare la posizione di Italia Viva: secondo quanto riporta Repubblica, Matteo Renzi sarebbe intenzionato a non partecipare. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, la coalizione giallorossa prova a compattarsi per lanciare la sfida al Centrodestra…

