Sondaggi politici/ Lega al 34%, crollo Governo Pd-M5s: Renzi cresce al 5,6%

Non buone notizie per il Governo giallorosso vedendo i sondaggi politici a pochi giorni dalle Elezioni Regionali in Umbria: sebbene siano vietate le singole intenzioni di voto sui candidati Governatore e le liste a sostegno, i dati che arrivano dai “sentiment” nazionali sono tutt’altro che positivi per Pd e M5s. I sondaggi stilati da Swg per Italia Oggi danno una Lega tornata saldamente al 34%, con un balzo di quasi un punto percentuale in una sola settimana, mentre il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle non riescono ad uscire dal cono di crisi consensi e si piazzano il primo al 18,8% e il secondo 17,8%, calando dopo il 18,6% della scorsa settimana. Sondaggi “tragici” per Conte & Co. con la speranza che la Manovra possa invertire la rotta contro la forza del Centrodestra; già, la coalizione cresce anch’essa non solo Salvini. Forza Italia si attesta al 5,5%, ancora basso ma in lievissima ripresa dopo la piazza di Roma sabato scorso, mentre la Meloni con Fratelli d’Italia passa addirittura dal 7,6% all’attuale 8,4%.

SONDAGGI EMG (24 OTTOBRE): FIDUCIA NEL GOVERNO CROLLA

Secondo il direttore dei sondaggi politici Swg Rado Fonda, intervistato da Italia Oggi, il crollo del Governo è dovuto sia per Pd e M5s per «conflitti interni al governo che trasmettono un’immagine di litigiosità che si associa all’inconcludenza». Di contro invece, Salvini «sta puntando sempre su sicurezza e immigrazione, ma è premiato anche dal posizionamento sulle tasse». L’unico a crescere nelle forze di Governo, sebbene di poco, è anche l’unico partito che critica pesantemente buona parte dei provvedimenti sulla Manovra: Renzi con Italia Viva cresce fino al 5,6%, a lenti passi ma decisi a scalare posizioni nei prossimi mesi. Anche qui il direttore dei sondaggi Swg sentenzia «cresce di poco, ma cresce sia grazie al duello tv con Salvini sia grazie alla visibilità ottenuta con la Leopolda e le diatribe sulla legge di bilancio». Per Conte questo non fa che aumentare le preoccupazioni e con lui Di Maio e Zingaretti: in attesa dei risultati delle Regionali, i sondaggi politici pubblicati stamattina da Emg Acqua per Agorà mostrano la crescita netta della curva “ko” per la fiducia al Governo giallorosso. Dal 48% di “negativi” contro il Conte-bis si è cresciuti pian piano nel corso dei mesi di settembre e ottobre fino all’attuale 53% di assolutamente contrari ai provvedimenti e ai progetti dell’asse Pd-M5s-LeU-Italia Viva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA