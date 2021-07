Gracia De Torres è incinta/ Lei e il marito Daniele Sandri: “È un miracolo perché…”

Gracia De Torres è incinta: la modella e ballerina spagnola aspetta il primo figlio dal marito Daniele Sandri. Dopo l’annuncio via social, ha deciso di parlarne pubblicamente ai microfoni di RTL 102.5 News, nella rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella. «Facciamo gli auguri alla nostra amica in dolce attesa. La famiglia si allarga», ha esordito il giornalista. E il cestista Daniele Sandri, collegato con Gracia De Torres, non ha nascosto l’emozione. «È tantissima, siamo molto felici. Lo volevamo da tempo, il miracolo è successo e siamo al settimo cielo». Anche sui social l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi aveva accennato alle difficoltà nel restare incinta. Oggi è tornata sulla questione. «Finalmente ci siamo riusciti, è stato un miracolo. Ci è voluto coraggio e pazienza. È stato difficile, ma è arrivato. Il mese prossimo sapremo se è maschio o femmina».

Gino Paoli/ "In televisione c'è tanta finzione, ma Raffaella Carrà era vera"

È stata dura anche per le “pressioni” sui social. «Non è sempre detto che i figli arrivino subito. Mi facevano sempre domande sui social, ma non me la sentivo di parlarne, non potevo dire che stavo facendo una cura ormonale», ha spiegato Gracia De Torres.

GRACIA DE TORRES TRA GRAVIDANZA E FUTURO

«È stata veramente dura in qualche momento, perché la gente mi chiedeva sempre sui social dei figli», ha raccontato Gracia De Torres a Francesco Fredella. Sul nome Daniele Sandri non si è sbilanciato, anche perché prima vuole scoprire il sesso. «Noi facciamo sempre vacanze in famiglia e poi tra di noi, ma vista la gravidanza staremo più in famiglia ma ci godremo anche del tempo da soli». Ma il marito ha aggiunto: «Faremo una piccola fuga d’amore a fine mese». A RTL 102.5 News, nel corso della rubrica Trends&Celebrities, hanno rivelato di aver aperto un’agenzia che organizza esperienza di viaggi. «La stiamo preparando. Partiremo dall’Almeria, dove abbiamo comprato casa e dove andremo a vivere, poi ci amplieremo in tutto il mondo. Quindi, siamo agli inizi». Alla fine, Gracia De Torres si porta il marito a casa: «Giocare in Spagna? Vedremo». Il cestista è aperto ad un’opportunità in Spagna. Intanto aspettano il primo figlio: «La scadenza è a dicembre, ma sapete che può arrivare anche prima», ha concluso il cestista.

Barbara Alberti/ “Il conformismo sta diventando uno strumento di tortura”

LEGGI ANCHE:

Gino Paoli sta male?/ Concerto Roma rinviato per problema di salute: cos'è successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA