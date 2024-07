Graduatoria bonus psicologo pubblicata online sul sito dell’Inps/ Come trovare l’elenco (oggi 12 luglio 2024)

Il sito dell’Inps ha pubblicato in queste ore la graduatoria con i beneficiari del bonus psicologo, si tratta della misura che lo stato aveva messo a disposizione per i cittadini italiani, a fronte dell’emergenza di salute mentale post pandemia di covid. Durante gli anni del lockdown sono stati numerosi, anche fra i più giovani, coloro che hanno accusato problemi, a cominciare da ansia, stress e depressione, di conseguenza lo stato è voluto venire incontro alle esigenze dei pazienti, stabilendo un bonus psicologo per aiutare coloro che non avessero le disponibilità economiche per appunto potersi permettere una seduta da un professionista.

Per scoprire se si è entrati nella graduatoria del bonus psicologo bisogna recarsi sulla sezione dedicata dal sito ufficiale Inps, magari digitando su Google la stringa di ricerca “bonus psicologo graduatorie”. Dovrebbe quindi apparirvi la pagina dedicata dopo di che dovrete autenticarvi seguendo i vari passaggi, quindi SPID o CIE e visionare l’elenco. Attenzione, non è detto che se avete fatto domanda allora sarete nell’elenco visto che i fondi sono andati esauriti in tempi molto brevi a fronte di ben 400mila richieste.

GRADUATORIA BONUS PSICOLOGO PUBBLICATA ONLINE SUL SITO DELL’INPS: E’ DIVISA PER REGIONI O PROVINCE

Di conseguenza si è optato per soddisfare le domande in base alle tempistiche: prima si è fatta la domanda e meglio si è posizionati in graduatoria, nonché in base anche alle condizioni economiche dello stesso richiedente. Per quanto riguarda l’elenco dei beneficiari del bonus psicologo è diviso in regione, di conseguenza dovrete individuare la vostra e scorrere la lista.

Se invece foste residenti nelle province di Trento o Bolzano, a quel punto dovrete opzionare appunto una delle due zone del Trentino Alto Adige. Se il vostro nome compare nella graduatoria del bonus psicologo a quel punto avrete diritto alla misura che varierà a seconda del vostro ISEE. Per i redditi più bassi, fino a 15.000 euro di ISEE, si può ottenere fino ad un massimo di 1.500 euro, pari a 50 euro per ogni seduta.

GRADUATORIA BONUS PSICOLOGO PUBBLICATA ONLINE SUL SITO DELL’INPS: DOVE TROVARLA

Si scende a 1.000 per gli ISEE 15-30mila che diventano 500 invece per gli ISEE compresi fra i 30mila e i 50mila euro. Oltre quella cifra non è previsto alcun aiuto da parte dello stato in quanto si presume che una persona con un reddito elevato possa pagarsi da se la seduta con un professionista. Prima di congedarci vogliamo ricordarvi il percorso preciso dove poter visualizzare la graduatoria del bonus psicologico, qualora non doveste averlo individuato tramite Google.

Bisognerà recarsi sul sito dell’Inps quindi andare su “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”, dopo di che bisognerà effettuare il log-in di modo da poter accedere alla propria area personale. A quel punto avrete accesso a tutti i messaggi che vi ha inviato l’istituto di previdenza sociale e se foste riusciti ad entrare nella graduatoria del bonus psicologo a quel punto dovrebbe compararvi una comunicazione ad hoc, con tanto di codice univoco che vi è stato associato.

