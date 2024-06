Bonus psicologo, le istruzioni del Ministero per Isee e scadenza/ “270 giorni per utilizzarlo o si annulla”

Bonus psicologo 2024, chiuse le domande: ora l’assegnazione dei fondi

Bonus psicologo, è ormai chiusa la finestra temporale che era stata aperta dal Ministero per inoltrare le domande, che dovevano essere state correttamente presentate entro lo scorso 31 maggio 2024. Ora si procederà all’assegnazione effettiva dei fondi disponibili, in base ai requisiti dei titolari. L’accesso infatti era subordinato al possesso di determinate caratteristiche economiche dei soggetti, che non dovevano possedere un certificato di reddito Isee non superiore a 50000 euro. Per questo, come stabilito dall’Inps che ha raccolto tutte le istanze, ora scatta il periodo durante il quale chi ha fatto domanda potrà andare a modificare questo dato.

Il termine è di 30 giorni, come previsti dal Decreto pubblicato sul sito del Ministero della salute, al termine dei quali saranno poi pubblicate le graduatorie differenziate per regione. L’erogazione del bonus quindi avverrà tenendo conto del valore Isee più basso per ogni provincia. Inoltre a parità di valore, saranno scelte le domande inviate prima. Quindi l’ordine principale di scelta sarà prima per soglia economica di riferimento e poi cronologica. Chi rientrerà tra i beneficiari sarà avvisato con in messaggio inviato direttamente dall’Inps sul numero di telefono indicato per i contatti.

Bonus psicologo 2024, il tempo massimo per l’utilizzo è di 270 giorni

La graduatoria dei beneficiari del bonus psicologo verrà pubblicata al termine dei 30 giorni previsti dal Ministero e dall’Inps per modificare i dati inseriti in domanda. In particolare i candidati potranno intervenire a cambiare il valore dell’Isee, qualora ci siano errori, come stabilito nel messaggio del Istituto di Previdenza pubblicato lo scorso 5 giugno. Una volta identificati i titolari che otterranno il codice voucher del valore compreso tra 500 e 15000, a seconda della soglia di reddito, avranno un limite di tempo massimo per utilizzarlo.

Come previsto dal Decreto infatti, le sedute di psicoterapia dovranno essere effettuate entro i 270 giorni successivi all’assegnazione del bonus psicologo. In caso di mancato rispetto della scadenza il valore del voucher verrà immediatamente annullato. Le risorse economiche destinate ai titolari che non hanno usato il codice saranno poi ripartite individuando nuovi beneficiari. I nuovi titolari saranno scelti con gli stessi criteri previsti dalla legge e nel rispetto dell’ordine cronologico della presentazione delle domande.











