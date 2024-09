DOMANI LA GRADUATORIA CON TUTTI I RISULTATI DEL TEST MEDICINA 2024: ECCO COSA C’È DA SAPERE E DOVE TROVARLI

Dopo mesi di attesa e dopo ben due esami, ecco pronta la graduatoria nazionale con i risultati del Test Medicina 2024: la data tanto attesa è quasi giunta, con quel “circoletto rosso” sul vostro calendario segnato ormai da mesi per domani martedì 10 settembre 2024. 28 maggio, 30 luglio e 10 settembre erano le tre date fondamentali per il Test Medicina 2024, rivoluzionato rispetto al passato e ancora in attesa di una possibile abolizione dell’accesso a numero chiuso per le facoltà sanitarie nel prossimo passato.

Dopo i punteggi nominativi già diffusi lo scorso 28 agosto 2024 ecco ora l’arrivo dei risultati definitivi con la graduatoria nazionale da cui poi scatterà l’intero prossimo iter operativo. In primo luogo, la graduatoria viene pubblicata dal Ministero dell’Università e della Ricerca sui portali CINECA e UNIVERSITALY: se è vero che gli aspiranti medici già conoscono i propri punteggi, occorre capire domani in quale posizione si è inseriti e se dunque le domande sulle Università già presentate saranno soddisfatte o meno.

RISULTATI TEST MEDICINA 2024: A CHE ORA ESCE LA GRADUATORIA E COSA SUCCEDE SUBITO DOPO

Non v’è un orario preciso per la pubblicazione della graduatoria (onde creare sovraccarichi del sito online MUR in un orario preciso) ma è tradizione che attorno a mezzogiorno sarà quasi sicuramente uscita l’intera graduatoria sull’area riservata (con le proprie credenziali di accesso) di CINECA. Il consiglio è di controllare da dopo le ore 7 per non farsi sfuggire il momento tanto atteso da mesi.

Per capire invece cosa succede subito dopo aver scoperto i risultati del Test Medicina 2024 è operazione molto semplice: solo domani sarà possibile capire in che posizione della graduatoria si è stati inseriti e l’eventuale assegnazione presso gli atenei a cui si è già presentato domanda di ingresso entro il 2 settembre scorso. Le potenziali future matricole scopriranno inoltre se sono state ammesse nella loro prima scelta o in altre città e da ultimo se dovranno invece aspettare i prossimi scorrimenti. In ultima e peggiore ipotesi, con i risultati della graduatoria si potrà scoprire se si è già “tagliati fuori” per aver avuto un punteggio troppo basso ai Test Medicina 2024.

QUALI RISULTATI “SERVONO” PER ENTRARE IN GRADUATORIA E COME VA LETTA: LE LE DICITURE DA CONOSCERE

L’ammissione o meno al primo anno di Università per Medicina non è dunque stabilita tanto dal punteggio ma dalla posizione nella graduatoria: per l’ingresso nella lista nazionale definitiva con tutti i risultati serve aver preso un punteggio minimo di 20 su 90 totali, ma secondo le analisi degli esperti consultati nelle scorse settimane è possibile aspettarsi una soglia tra i 75 e i 78 punti per avere la “certezza” di essere ammessi al primo anno. Una volta conosciuto la propria posizione sarà così evidente nella propria area personale se si procederà con l’iscrizione nell’ateneo scelto in precedenza, se occorrerà iscriversi nelle altre scelte/città o se attendere invece gli “scorrimenti”.

Come ogni anno infatti dopo i risultati sono attesi sempre su CINECA i vari scorrimenti con le svariate rinunce/mancate risposte: il primo scorrimento della graduatoria in arrivo domani è già stato schedulato per il 18 settembre 2024: verranno calcolate le prime immatricolazioni, le varie preferenze e le ovviamente eventuali rinunce. Dal 18 in poi, ogni settimana (una volta a settimana) verranno pubblicati gli scorrimenti fino all’esaurimento totale dei posti disponibili nelle Università di Medicina sparse per il Paese.

Ultimo capitolo, urge capire come “leggere” la graduatoria nazionale in arrivo domani con i risultati definitivi dei Test Medicina 2024: ecco qui di seguito le varie diciture fondamentali per capire quale “destino” universitario si attende nei prossimi giorni.

– Assegnato: con questa dicitura dentro la propria area personale si intende che il candidato ha ottenuto uno dei posti liberi nell’Università prescelta. Ha a disposizione 4 giorni per immatricolarsi, pena la perdita della posizione

– Prenotato: il candidato medico ha ottenuto un posto ma non nell’ateneo di prima scelta e dunque viene “prenotato” per la sua scelta successiva. Qui sono due le alternative: in 4 giorni può immatricolarsi nella “seconda” sede; può invece rimanere in graduatoria e vedere se negli scorrimenti si liberano posti in sedi più idonee

– In attesa: qui lo studente non ha avuto un punteggio tale per poter essere ammesso direttamente ma può attendere gli scorrimenti in attesa di un posto per Medicina

– Fine posti: con questa dicitura, va da sé, i posti sono esauriti e per un altro anno dovranno aspettare prima di poter ritentare l’iter dei Test d’ingresso a Medicina.