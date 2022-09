Graham Potter nuovo allenatore del Chelsea, ufficiale/ Le cifre del maxi-contratto

E’ arrivata la svolta in casa Chelsea. Dopo l’esonero a sorpresa di Thomas Tuchel, arrivato in seguito alla sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria, i Blues hanno individuato il nuovo allenatore: è ufficiale l’arrivo in panchina di Graham Potter, ex manager del Brighton.

Dopo le voci su Zidane e Pochettino, il Chelsea ha deciso di puntare forte su uno degli allenatori più interessanti della Premier League, reduce da ottime stagioni con i Seagulls. Il 47enne ha messo nero su bianco un contratto quinquennale: non sono state rese note le cifre, ma l’ingaggio dovrebbe essere tra i 3 e i 4 milioni di euro all’anno.

Graham Potter nuovo allenatore del Chelsea: è ufficiale

Noto per il calcio spettacolare del suo Brighton e sulla sua capacità di adattarsi facilmente agli avversari, Graham Potter ha rilasciato le prime dichiarazioni da allenatore del Chelsea: “Sono molto orgoglioso ed entusiasta di rappresentare i Blues, questa fantastica società. Sono molto felice di collaborare con la nuova proprietà e non vedo l’ora di incontrare e lavorare con questo gruppo di giocatori”. Graham Potter ha poi voluto ringraziare il Brighton per avergli concesso questa opportunità.

La nuova proprietà dei Blues ha manifestato grande compiacimento per la fumata bianca: “Siamo entusiasti di aver portato Graham Potter al Chelsea. E’ un allenatore con esperienza e un innovatore in Premier League, che ben si adatta alla nostra visione per il club. Ha grande talento, ha capacità che vanno anche oltre il rettangolo verde e ci renderà un club di maggior successo. Graham ha sempre avuto un grande impatto nei suoi club precedenti e non vediamo l’ora che arrivi il suo impatto positivo al Chelsea”.













