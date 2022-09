Tuchel esonerato dal Chelsea, ufficiale/ Nuovo allenatore, i nomi: pesa ko Champions

Thomas Tuchel è stato esonerato dal Chelsea. I Blues hanno comunicato la decisione di cambiare guida tecnica nella mattinata di mercoledì attraverso i canali ufficiali del club. È stata decisiva la sconfitta in Champions League nella prima gara del gruppo E, contro la Dinamo Zagabria, con un gol di Orsic a condannare gli inglesi. Anche in Premier League la situazione non è delle migliori: dopo le prime sei giornate, il Chelsea occupa il sesto posto in classifica. La vetta dista cinque punti ma il bilancio non è positivo: i Blues hanno ottenuto 3 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio nelle prime partite.

Per il futuro della panchina Blues, ci sono tre nomi in ballo. Come rivela Sky Sports, piacciono Graham Potter, Pochettino e Zidane. Il club chiederà al Brighton di poter incontrare il tecnico, alla guida della squadra da maggio 2019. In Premier è infatti consentito allenare due club diversi nella medesima stagione. Se non dovesse andare bene la trattativa per Potter, gli altri nomi in lista sono Mauricio Pochettino e Zinedine Zidane.

Tuchel esonerato: il comunicato ufficiale

Come si legge nel comunicato del Chelsea, il club esprime la propria gratitudine a Tuchel per il lavoro svolto e per aver vinto coppe importanti come la Champions League: “A nome di tutti i dipendenti del Chelsea FC, il Club desidera esprimere la propria gratitudine a Thomas e al suo staff per tutti gli sforzi compiuti durante il periodo trascorso nel Club. Thomas avrà giustamente un posto nella storia del Chelsea dopo aver vinto la Champions League, la Supercoppa e la Coppa del Mondo per Club durante la sua permanenza qui. Al raggiungimento dei 100 giorni dall’acquisizione del club e mentre continua il duro lavoro per portare avanti il club, i nuovi proprietari ritengono che sia il momento giusto per effettuare questa transizione”.

Nei prossimi giorni, sarà lo staff tecnico ad occuparsi del Chelsea e degli allenamenti, in attesa del nuovo allenatore: “Lo staff tecnico del Chelsea si occuperà della squadra per gli allenamenti e la preparazione delle prossime partite, mentre il club si sta muovendo rapidamente per nominare un nuovo allenatore. Non ci saranno ulteriori commenti fino alla nomina del nuovo allenatore”.

